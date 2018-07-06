Laktozsuz sütü kimler içebilir?

LAKTOZ İNTOLERANSI NEDİR?

Sütün içinde doğal olarak şeker bulunur. Bu şekere laktoz ismi verilir. Sütten alına laktoz, bağırsaktan salgılanan bir enzim olan laktaz tarafından sindirilebilir. Vücuttaki laktaz enzimi bebeklikteki 24. aydan itibaren azalmaya başlar. Laktaz enziminin eksik salgılanması ya da hiç olmaması durumunda süte karşı hassasiyet yani laktoz intoleransı meydana gelir.

LOKTOZ İNTOLERANSI BELİRTİLERİ:

Laktoz içeren süt ve süt ürünlerinin tüketilmesinden sonra, bağırsaklarda sindirilemeyen süt şekeri, mide bulantısı, şişkinlik, midede dolgunluk hissi, karın ağrısı, kramplar, gaz şikayetleri ve ishale neden olur. Laktoz intoleransı, doğumla itibaren olabileceği gibi yetişkinlikte de gelişebilir. Doğumla beraber laktoz intoleransı olan kişilerin beslenmesinde, laktoza yer verilmemesi gerekir.

Yetişkinlikte ortaya çıkan laktoz intoleransı, bağırsaklardaki laktaz enziminin azalması sonucunda gelişir. Beslenmede laktozlu süt ürünleri yer alabilir. Ancak tüketilebilecek laktozlu besinlerin miktarı, kişide oluşan şikayetlere göre farklılık gösterir.

LAKTOZSUZ SÜT NEDİR?

Laktoz intoleransı olan kişiler için özel olarak üretilen laktozsuz süte, laktaz enzimi ilave edilerek sindirim sorunlarının ortadan kalkması sağlanır. Süte ilave edilen enzim laktozun parçalanmasını sağlar ve glikoza çevirir. Bu nedenle laktozsuz sütlerin tadı normal sütle kıyaslandığında daha tatlıdır.

LAKTOZ İNTOLERANSINDA NASIL BESLENİLİR?

Laktoz intoleransının etkilerine maruz kalmamak için her türlü süt ürününün ‘’laktozsuz’’ olarak üretilmiş olmasına dikkat edilmesi gerekir. Süt, yoğurt, beyaz peynir, kaşar peyniri gibi süt ürünlerinde laktoz içermez ibaresi bulunan ürünlerin tercih edilmesi şikayetlerin ortadan kaldırılmasını sağlar.

Yoğurt ve kefir gibi bağırsak dostu, fermente besinler daha az laktoz oranına sahip olduklarından, tüketilmeleri halinde rahatsızlığa neden olmaz. 3 aydan daha uzun süreyle olgunlaştırılmış peynirler de laktoz içermedikleri için tüketilebilir.

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