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Gündem Laiklik elden gidiyeah! CHP’nin "seçim için" seccade dağıtmasına vatandaşlar tepki gösterdi
Gündem

Laiklik elden gidiyeah! CHP’nin "seçim için" seccade dağıtmasına vatandaşlar tepki gösterdi

Yeniakit Publisher
2024-03-07 18:09:00 - 2024-03-07 18:30:10
Laiklik elden gidiyeah! CHP’nin "seçim için" seccade dağıtmasına vatandaşlar tepki gösterdi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun seçim çalışmaları kapsamında seccade dağıtmasına Çekmeköylü vatandaşlar tepki gösterdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmaları kapsamında Çekmeköy’de seccade dağıtmaya başladı. Bazı vatandaşlar bu duruma tepki gösterdi. “Seçim geldiği zaman mı Müslüman oluyorlar?” diyen bir vatandaş, “Ben böyle kabul etmiyorum. Neden alayım ben? Hangi parti olursa olsun seçim zamanı olmaz. Oy için her şeyi yapıyorlar, ne gerek var. Olmaz, kabul etmiyorum” diye konuştu.

Vatandaşlardan biri, “Boşu boşuna uğraşıyorlar. Ama halk da biliyor ne yapacağını. Seccade dağıtmak yanlış bir şey” dedi. Bazı vatandaşlar, “Kendi kullansa daha iyi olur. Alırım neden almayım? Seccade olmadan, kilisede bile namaz kılındığına göre maddi olarak herhangi bir bez parçası önemli değildir, önemli olan kalptir. Alır başkasına veririm” derken, bazıları biri ise, “Allah’ı, kitabı tanımayan adamların seccadesinde kılınmaz. Onda namaz kılan günaha girer” diyerek tepki gösterdi.

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