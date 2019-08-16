Laikçileri çıldırtacak haber: İmam Hatipli kız öğrenciler robot yarışmasında dünya 3'üncüsü oldu! Türkiye’yi Güney Kore’de düzenlenen dünya robot yarışmasında temsil eden Güngören İTO Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, 'imkansız görev' kategorisinde dünya 3.'sü oldu.

STEM Cup Turkey 2019 Ulusalarası Robotik Yarışmasında Otonom Yürüyüş ve Akıllı Şehir Yarışları kategorilerinde yüzlerce adayı geride bırakan Güngörenli öğrenciler, Güney Kore’de Türkiyeyi temsil etti. Uluslararası Robot Sporları Birliği Federasyonu tarafından 23’ncüsü Güney Kore’nin Changwon şehrinde düzenlenen şampiyonada Türkiyeyi temsil eden Güngören İTO Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin tüm masraflarını Güngören Belediyesi üstlendi. Türkiye Teknoloji Takımı'nın desteklediği öğrenciler, "imkansız görev" kategorisinde dünya 3.'sü olmayı başardı. Gurur verici haberi, Türkiye Teknoloji Takımı Twitter hesabından şöyle duyurdu: Güney Kore'den 3.'lük haberi geldi! Desteklediğimiz Güngören İTO Kız Anadolu İHL öğrencileri, Güney Kore’de düzenlenen Uluslararası Robot Yarışması “imkansız görev” kategorisinde dünya 3.'sü oldular. Gençlerimize tebrikler...

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