Laikçiler linç etti! Gümüşel ve İstekli cezaevine gönderildi

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Kızını 6 yaşında evlendirdiği iftirası atılan Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel ve H.K.G.'nin eşi Kadir İstekli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile H.K.G.'nin avukatının tutuklama talebi neticesinde haklarında yakalama kararı çıkan Gümüşel ve İstekli, dün akşam İstanbul'da teslim oldu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Gümüşel ve İstekli, Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. Gümüşel ve İstekli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Psikiyatri doktoruna gittiğini bilmiyorum"

Yusuf Ziya Gümüşel, ifadesinde iddiaları yalanlayarak, şunları söyledi:

Hiranur Vakfında fahri imam olarak çalışıyorum ve halen bu vakıf adresinde kalıyorum. Benim kızım olan H.K’nin 6 yaşındayken Kadir İstekli ile imam nikahını ben kıymadım. Böyle bir olay olmadı. Kızım 16 yaşındayken söz kesilmişti. Kızım, 17 yaşındayken Kadir İstekli ile nişanlandı. Nişandan sonra kızımın düğününe yakın bir tarihte Sancaktepe’de ben kızımın ve Kadir İstekli’nin dini merasimle imam nikahı işlemini yaptım. Daha sonra da resmi evlilik yaptılar.

Kadir İstekli benim talebemdi. Şu anda da vakıfta da fahri okutman olarak çalışmaktadır. Ben ve Kadir İstekli Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı personel değiliz, memur sıfatımız yoktur. Kızım bana eşimden ayrılmak istediği hakkında bir şey anlatmadı.

Kızımın dosyaya verdiği gelinlik şeklindeki giysiyi hafızlığa başladığında ben hediye olarak almıştım. Kolyeyi de ben almıştım. Kızım 6 yaşındayken Kadir İstekli’nin herhangi bir evi yoktur. Kızım başka çocuklarla birlikte ve benim kontrolüm altında Kadir İstekli’nin yanına gidiyordu. Ancak ağabeyi Muhammed Sıddık da yanında bulunuyordu. Kızımın 4-5 ay önce annesiyle birlikte psikiyatri doktoruna gittiğini biliyorum. Suçlamaları kabul etmiyorum.