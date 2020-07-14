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Laikçi yobazlığın nefret söylemine mizah süsü! Abdestle ilgili skandal sözlere tepkiler çığ gibi

Laikçi yobazlığın cehaleti bir kez daha kendisini şarkı maskesiyle gösterdi. Muhammet Kaya isimli abdestsiz namaz kılmanın hükmünden bihaber bir şarkıcı, "Abdestsiz Kılacağım" isimli bir şarkı yaptı. Vatandaşlardan şarkıcıya sert tepki geldi.

Yeniakit Publisher
2020-07-14 23:03:00 -
Laikçi yobazlığın nefret söylemine mizah süsü! Abdestle ilgili skandal sözlere tepkiler çığ gibi

 yeniakit.com.tr 

Laikçi yobazlık bu defa da mizah süsü verilmiş nefret söylemiyle ortaya çıktı.

Abdestsiz namaz kılmanın hükmünden bihaber Muhammet Kaya isimli sözde bir şarkıcı tepki çeken bir şarkı yaptı. 

Kaya şarkısında "Seni bana vermezse babanı/anneni vuracağım, cenaze namazını abdestsiz kılacağım" ifadeleri kullandı.

Sözde şarkıcı, şarkısındaki adam öldürmeye ve dinden çıkarmaya yönelik ifadelerle büyük tepki çekti.

Vatandaşlardan büyük tepki

Şarkısındaki "Cenaze namazını abdestsiz kılacağım" ifadelerine kayıtsız kalmayan vatandaşlar, şarkıcının cehaleti karşısında sert tepki gösterdi.

Abdestsiz namaz kılmanın küfre götürdüğünü ifade eden vatandaşlar, şarkıcıyı eleştiri yağmuruna tuttu.

Tepkilerin ardından "mizah" kılıfına sığındı

Şarkıcı Kaya, tepkilere yüzü kızarmadan cevap verdi. Şarkısının sözde başarısından bahseden Kaya, tepkilere ise "oradaki ifadeler mizah" diyerek komik bir kılıf uydurdu. 

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