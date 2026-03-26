SON DAKİKA
Gündem
Laikçi kumpasa uğradı! Öğrencilerinden Ramazan Hoca’ya anlamlı ziyaret

Cem Kaya Giriş Tarihi:

Laikçi azgın azınlığın hedef tahtasına oturttuğu ve asılsız iftiralarla kumpas kurduğu Ramazan Hoca, öğrencileri tarafından yalnız bırakılmadı.

Gönül eri hocalarına yapılan haksızlığa karşı tek yürek olan talebeleri, anlamlı bir ziyaretle vefa dersi verdi.

Yıllarca müdür yardımcılığı ve müdürlük yapmış, 34 yıllık deneyimli bir öğretmen olan Ramazan Avuşmak’ın, ADD üyesi bazı öğretmen ve velilerin öğrencilere baskısıyla öğretilmiş iftiralar üzerinden kurgulanan bir kumpasla tutuklanması vicdanları yaraladı.

 Manisa’nın Turgutlu ilçesinde bulunan İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde görev yapan felsefe öğretmeni Ramazan Avuşmak hakkında, ders sırasında Mustafa Kemal'e yönelik hakaret içerikli ifadeler kullandığı iftirasıyla başlatılan soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.

 

Çıkarıldığı mahkemece tahliye edildi

Neye imza attığını bilmeyen öğrenciler ve Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) üyesi olduğu belirtilen okul yönetiminin şikayeti üzerine Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Avuşmak, çıkarıldığı mahkemece tahliye edildi. Soruşturmanın ise devam ettiği öğrenildi.

Ramazan hocanın hakaret etmediği, okulda görevli ADD üyelerinin kumpas kurduğu ortaya çıkmıştı. Şikayetçi olan öğrencilerden birinin imza attığı kağıtta ne yazdığını bilmediğini söylediği ve şikayetini geri çektiği öğrenilmişti.

5816 mağduru Ramazan Avuşmak tahliye edildi
5816 mağduru Ramazan Avuşmak tahliye edildi

Gündem

5816 mağduru Ramazan Avuşmak tahliye edildi

Ramazan Hoca’ya laikçi kumpas! AK Partili vekillerden ses çıkmadı yargı gereğini yaptı

Gündem

Ramazan Hoca’ya laikçi kumpas! AK Partili vekillerden ses çıkmadı yargı gereğini yaptı

Türkiye Maarif Yüzyılı ve Ramazan etkinlikleri kimyalarını bozdu! Okullarımızı azgın azınlıktan kurtarın

Gündem

Türkiye Maarif Yüzyılı ve Ramazan etkinlikleri kimyalarını bozdu! Okullarımızı azgın azınlıktan kurtarın

Bursalı

Şu laiklik belasından izim tagutlardan kurtulmamız gerek ALLAH'IM kolaylıklar versin amin inşallah.

Ziya

Yalniz değilsiniz sayın hocam senilleyim
