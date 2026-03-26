Laikçi kumpasa uğradı! Öğrencilerinden Ramazan Hoca’ya anlamlı ziyaret
Laikçi azgın azınlığın hedef tahtasına oturttuğu ve asılsız iftiralarla kumpas kurduğu Ramazan Hoca, öğrencileri tarafından yalnız bırakılmadı.
Gönül eri hocalarına yapılan haksızlığa karşı tek yürek olan talebeleri, anlamlı bir ziyaretle vefa dersi verdi.
Yıllarca müdür yardımcılığı ve müdürlük yapmış, 34 yıllık deneyimli bir öğretmen olan Ramazan Avuşmak’ın, ADD üyesi bazı öğretmen ve velilerin öğrencilere baskısıyla öğretilmiş iftiralar üzerinden kurgulanan bir kumpasla tutuklanması vicdanları yaraladı.
Çıkarıldığı mahkemece tahliye edildi
Neye imza attığını bilmeyen öğrenciler ve Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) üyesi olduğu belirtilen okul yönetiminin şikayeti üzerine Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Avuşmak, çıkarıldığı mahkemece tahliye edildi. Soruşturmanın ise devam ettiği öğrenildi.
Ramazan hocanın hakaret etmediği, okulda görevli ADD üyelerinin kumpas kurduğu ortaya çıkmıştı. Şikayetçi olan öğrencilerden birinin imza attığı kağıtta ne yazdığını bilmediğini söylediği ve şikayetini geri çektiği öğrenilmişti.