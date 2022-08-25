Laikçi kafanın derdi bilim değil ayyaş üretmek! "Niye ilk 500'de değiliz" demek yerine "Niye sarhoş olamıyoruz" yaygarası
"Niye biz ilk 500 üniversite arasında değiliz" diye kafa yormayan laikçi ayyaş kafa, Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'nü aldığı karar nedeniyle hedef aldı. Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği (BÜMED) bünyesindeki restoranda içki satışını yasaklanmasına utanmadan tepki gösterdi.
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Laikçi ayyaş kafa, beyinleri uyuşturulmuş nesil yetiştirme hedefinden vazgeçmiyor.
Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’nün 28 Temmuz’da içki satışını yasaklamasına rağmen satışlarına devam eden Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği (BÜMED) bünyesindeki restorana yaptırım geldi. İçki yasağına uymayan BÜMED'in restoranı, Sarıyer Belediyesi'ne bildirilmesinin üzerine mühürlendi.
"Sarhoş olamıyoruz" diyerek utanmadan açıklama yaptılar
Laikçilik adı altında genç nesillerin düşünce dünyasına pranga vurmaya çalışan BÜMED, utanmadan bir de açıklamada bulundu.
"Boğaziçi Ruhu" ifadesiyle öğrencileri ve akademisyenleri gaza getirmeye çalışan BÜMED, hukuki hazırlık yaptıklarını ifade ederek şu açıklamada bulundu: