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Aktüel Laikçi baro, atsanıza şu avukatı! Tüm gözler Baro'ya çevrildi...
Aktüel

Laikçi baro, atsanıza şu avukatı! Tüm gözler Baro'ya çevrildi...

Yeniakit Publisher
2023-08-27 14:42:00 -
Laikçi baro, atsanıza şu avukatı! Tüm gözler Baro'ya çevrildi...

Cezaevindeki müvekkiline görüşme odasında uyuşturucu madde veren avukat Hüseyin Sever tutuklandı. Sever ifadesinde, “Aldığım uyuşturucu maddeyi pantolonumun cebinde unutmuştum. Uyuşturucu sarılı olan peçeteyi müvekkilime terini silmesi için verdim” dedi. Her konuda ahkam kesen Laikçi Baro'nun bu avukat karşısındaki tutumu merakla bekleniyor...

Cezaevindeki müvekkiline görüşme odasında uyuşturucu madde veren avukat Hüseyin Sever tutuklandı. Sever ifadesinde, “Aldığım uyuşturucu maddeyi pantolonumun cebinde unutmuştum. Uyuşturucu sarılı olan peçeteyi müvekkilime terini silmesi için verdim” dedi.

İstanbul Beykoz’da Salim Emre Hocaoğlu, kiracısı Mahmut Sami Evci’yi öldürdüğü ve iki kişiyi de yaradığı gerekçesiyle 23 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı. Maltepe L Tipi Ceza İnfaz Kurumu’nda yatan Salim Emre Hocaoğlu’nun geçtiğimiz salı günü avukatı Hüseyin Sever ile görüşmesi vardı. Avukat Hüseyin Sever ve müvekkili Salim Emre Hocaoğlu cezaevinin görüşme odasına geçti. Avukat Hüseyin Sever’in konuştukları sırada müvekkiline verdiği bir peçete görevlilerin dikkatini çekti. Görüşmenin ardından Salim Emre Hocaoğlu’nun üzerini arayan infaz koruma memurları, peçetede uyuşturucu olduğunu fark etti. Sever, cezaevi çıkışında gözaltına alındı.

Hüseyin Sever polisteki ifadesinde, “Ailevi bunalımdayım. Kendimi rahatlatmak için Tarlabaşı’nda tanımadığım bir kişiden uyuşturucu madde almıştım. Peçeteye sarılı uyuşturucuyu pantolonumun cebinde unuttum. Görüşme sırasında müvekkilim terleyince o mendili ona verdim” dedi.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen avukat Hüseyin Sever, orada da aynı ifadeyi tekrarladı. Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği, ifadenin hayatın olağan akışına aykırı olduğunu belirterek Sever’in uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan tutuklanmasına karar verdi.

 
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