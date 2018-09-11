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Laik moda yazarı isyan etti: Atatürk istismarcıları tarafından linç ediliyorum

2013 yılında Atatürk'ün boyuna ilişkin yaptığı yorum tekrar gündeme gelen laik moda yazarı Melis Alphan, sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaparak isyan etti.

11 Eylül 2018 Salı 14:44
Laik moda yazarı isyan etti: Atatürk istismarcıları tarafından linç ediliyorum

Cumhuriyet Vakfı'nın yönetiminin değişmesinin ardından birkaç ay önce başladığı köşe yazarlığı görevinden ayrılan laik moda yazarı Melis Alphan, 2013 yılında Atatürk'ün boyuna ilişkin yaptığı bir yorum yüzünden linç edildildiğini belirterek sosyal medya hesabı üzerinden isyan etti.

2013 yılında, tarihçiler ile Türk Silahlı Kuvvetleri arasında Atatürk’ün boyuna dair başlayan tartışmaya dair Twitter’da bir yorum yapan Alphan, “Atatürk’ün boyu 1.74’müş. Yok deve. 1.72’yim ve zatı muhteremin kıyafetlerini yakından gördüm. Pantolon beli ancak kalçama geliyor” demişti.

'ATATÜRK İSTİSMARCILARI TARAFINDAN LİNÇ EDİLİYORUM'

5 yıl önce attığı Tweeti yeniden gündeme gelen laik moda yazarı Alphan, Kemalistlerin kendisine tekrar saldırmaya başladığını belirterek Twitter üzerinden açıklama yaptı. Alphan, "2 gündür, Atatürk istismarcıları tarafından linç ediliyorum. 2013’te Atatürk’ün boyuna dair attığım tweet yüzünden. Tarihçiler Atatürk’ün boyu 1.68 yazarken, TSK 1.74 olduğunu açıklamıştı. 1.74 olamaz dedim diye beni Atatürk düşmanı ilan edip küfrün her türlüsünü ediyor sefiller." dedi.

Haber Tarihi: 11 Eylül 2018 Salı 14:44
  1. melis alphan
  2. kemalistler
  3. atatürk istisarcıları
  4. cumhuriyet gazetesi

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