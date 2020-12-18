Lahana turşusu nasıl yapılır? Beyaz lahana turşusu tarifi
Hem sağlık hem de lezzet deposu olan beyaz lahana turşusu, kış aylarında çoğu evde yapılır. Kış aylarının en sağlıklı sebzelerinden olan beyaz lahana diğer sebzelerle karıştırılarak da nefis bir tuşu hazırlanabilir. İşte size uzun ömürlü çıtır çıtır nefis beyaz lahana turşusu tarifi...
Sağlık açısından da oldukça faydalı olan lezzetli lahana turşusunun yapımı aslında çok pratik. İşte yemeklerinizin yanına yakışacak nefis turşı tarifi...
Lahana turşusu nasıl yapılır?
Malzemeler
1 adet orta boy lahana
Yarım su bardağı kaya tuzu
3 baş sarımsak
1 tatlı kaşığı limon tuzu
1 su bardağı üzüm sirkesi
Su
Dilerseniz havuç
Yapılışı
Lahananın dış yapraklarını ayırın.
Ortasındaki kökünü bıçakla kesip kıvrımlı yapraklarını irice doğrayın ve derin bir kaseye alın.
Üzerine kaya tuzunu serpin ve lahanaları elinizle 10 dakika kadar ovalayarak tuzu iyice yedirin.
Lahanaları yıkayıp sterilize ettiğiniz kavanozun içine yerleştirin.
Kabuğunu soyup diş diş ayırdığınız sarımsakları lahanaların arasına sıkıştırın.
Limon tuzunu sirkeyle karıştırıp lahanaların üzerine dökün.
Kavanozun kalan boşluğunu da suyla tamamlayın ve kapağını hava almayacak şekilde sıkıca kapatın.
Kavanozu alt üst ederek malzemelerin iyice karışmasını sağlayın.
Turşuyu serin ve güneş almayan bir yerde 15 gün kadar bekletin.
Bu süre içinde kapağını kesinlikle açmayın.
15 günün sonunda olgunlaşan turşunuzu yemeklerinizin yanında servis edebilirsiniz. Afiyet olsun…