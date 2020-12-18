Lahana turşusu nasıl yapılır? Beyaz lahana turşusu tarifi

Hem sağlık hem de lezzet deposu olan beyaz lahana turşusu, kış aylarında çoğu evde yapılır. Kış aylarının en sağlıklı sebzelerinden olan beyaz lahana diğer sebzelerle karıştırılarak da nefis bir tuşu hazırlanabilir. İşte size uzun ömürlü çıtır çıtır nefis beyaz lahana turşusu tarifi...