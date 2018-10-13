Labada diye bir ot!



Labadanın yapraklarında çeşitli mineral ve vitaminler; kazık köklerinde nişasta, şekerler, reçine ve antrakinon türevleri bulunur. Anadolu’nun bazı yerlerinde labada yapraklarıyla salata, sebze yemekleri ve ‘efelek dolması’ denilen özel etli yemeği yapılır. Meyvelerinin demlendirilmesiyle yapılan ‘gığış çayı’ bazı yerlerde çay yerine içilir.

● Yaprakları, bedeni güçlendirici toniktir.

● İştah açıcıdır.

● Kanı ve bağırsakları temizler.

● Hafif müshil etkisi vardır.

Bu etkiler için, labadanın yaprakları çiğ olarak yenir ya da 1 litre sıcak suya 50 gr. taze labada yaprağı konulup 15-20 dakika kadar kaynatılır. Günde iki-üç defa birer bardak alınır.

● Yaprakları, deri hastalıklarında etkilidir. Çıbanları olgunlaştırır. Yara ve egzamaları iyileştirir. Bu etkileri sağlamak üzere, labadanın yapraklarıyla yara lapası hazırlanır ve şikayet edilen yerlere dıştan uygulanır.

● Kökü, müshil etkisi gösterir. Bunun için de yukarıdaki gibi fakat bu defa kök kaynatılıp oluşan su günde iki-üç defa birer bardak içilir.