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La Liga'da yıldız transfer beklentisi

- La Liga Başkanı Javier Tebas:"İnşallah gelecek sezona ikisi de (Neymar ve Mbappe) gelir. Yazın önemli bir şey olacağına dair hissim var"

30 Ocak 2019 Çarşamba 19:23
La Liga'da yıldız transfer beklentisi


MADRİD (AA) - İspanya'da 1. ve 2. futbol ligleri kulüplerinin üyesi olduğu La Liga'nın başkanı Javier Tebas, yazın önemli bir futbolcunun İspanya'ya transfer olmasını beklediğini söyledi.

Tebas, İtalyan basınında yer alan açıklamalarında, geçen yaz Real Madrid'den ayrılarak İtalya'nın Juventus takımına transfer olan Cristiano Ronaldo düzeyinde bir futbolcunun gelecek sezon La Liga'ya gelmesini beklediğini ifade etti.

"Bu futbolcu Neymar mı Mbappe mi?" şeklindeki bir soruya Tebas, "İnşallah gelecek sezona ikisi de gelir. Yazın önemli bir şey olacağına dair hissim var." diye cevap verdi.

Portekizli futbolcu Ronaldo'nun Juventus'a gitmesinin La Liga'nın değerini düşürmediğini kaydeden Tebas, "Cristiano kalsaydı ya da Jose Mourinho bir İspanyol takımına imza atsaydı hoşuma giderdi ama Ronaldo'nun gitmesi bize zarar vermedi. Onsuz da büyümeye devam ediyoruz. Diğer yandan bana öyle geliyor ki, Serie A onun gelişinden çok da fazla memnun değil." değerlendirmesinde bulundu.

La Liga Başkanı ayrıca Avrupa'nın bazı liglerindeki "ekonomik dopinge" karşı 3 yıldır mücadele verdiklerini vurgulayarak, "Paris Saint Germain'i UEFA'ya şikayet ettik ve meselenin takipçisiyiz." ifadesini kullandı.

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Haber Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 19:23
  1. Cristiano Ronaldo
  2. İspanya'dan futbol
  3. La Liga
  4. La Liga Başkanı Javier Tebas

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