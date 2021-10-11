Kylian Mbappe kimdir? Kylian Mbappe nereli kaç yaşında? Mbappe hangi takımda?

Kylian Mbappe kimdir? Kylian Mbappe, 20 Aralık 1998 yılında Fransa’nın Bondy şehrinde doğdu. Kamerunlu babası bir futbol antrenörü, Cezayirli annesi ise eski bir hentbol oyuncusuydu. Spor dolu bir aileye doğan Kylian’ın kardeşleri de futbolla ilgileniyordu. Kylian’ın kendisi de küçük yaştan itibaren futbolla ilgileniyordu. Babasının, Kylian 6 yaşındayken ona antrenörlük yaptığını ifade ettiği açıklamaları bulunuyor.

Kylian Mbappe hangi takımda oynadı?

Çocukluğundan itibaren büyük takımların dikkatini çeken Kylian Mbappe, Chelsea'nin genç takımıyla birlikte maça çıktı. Sonrasında ise yıldızının asıl parlayacağı takım olan Monaco'nun altyapısına katıldı. 2016 yılında, Monaco ile 3 yıllık sözleşmeye imza attı ve ilk profesyonel sözleşmesini elde etmiş oldu. Mbappe, 2017 senesinde takımıyla birlikte Şampiyonlar Ligi’nde yarı finale yükseldi. Aynı sezon, Fransa Ligue 1’de de şampiyonluğa ulaştı.

Ağustos 2017’de Fransa’nın en büyük kulüplerinden Paris Saint-Germain’e kiralanan Mbappe, ilk sezonda ismini tüm dünyaya duyurmayı başardı. Paris ekibinde ilk yılını kiralık olan geçiren yıldız, 145 milyon Euro ve 35 milyon Euro ek harcamalarla, en pahalı genç ve Fransa içerisindeki en pahalı futbolcu transferi olarak tarihe geçmeyi başardı.

Mbappe, 2018 - 2019 sezonunda Ligue 1’de Yılın Oyuncusu seçildi. 2018 - 2019 ve 2019-2020 sezonlarında Paris ekibinin şampiyonluğuyla 3 sezon boyunca şampiyon takımda olma başarısı gösterdi. 2019 - 2020 sezonunda, Şampiyonlar Ligi’nde ikincilik yaşadı.

Mbappe ve Fransa Milli Takımı

Fransa milli takımının genç takımlarında ve A milli takımında forma giyen Mbappe, katıldığı turnuvalarda takımı adına attığı gollerle rakiplerinin korkulu rüyası oldu. 2016 yılında UEFA Avrupa 19 Yaş Altı Şampiyonası’nda takımıyla kupaya uzanan genç yıldız, 2018 senesinde vitesi artırarak FIFA Dünya Kupası’nı kaldırma başarısı gösterdi. Kazandığı kupaların yanında uluslararası alanda önemli birincilik ve onur ödülleri alan Mbappé; 2017’de Golden Boy, 2018’de FIFA Dünya Kupası En İyi Genç Oyuncu ödülü.