  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

KYK’da karantinaya alınan vatandaşa doğum günü sürprizi

Ağrı’da Abdurrahman Arvasi Yurdunda karantinada olan vatandaşa doğum günü sürprizi yapıldı.

2020-04-27 11:24:25 -
KYK’da karantinaya alınan vatandaşa doğum günü sürprizi

Ağrı’da Abdurrahman Arvasi Yurdunda karantinada olan vatandaşa doğum günü sürprizi yapıldı.


Korona virüs tedbirleri kapsamında Ağrı Abdurrahman Arvasi yurdunda karantinaya alınan vatandaşlara sürprizler yapmaya devam eden ekipler bu defa doğum günü olan bir vatandaşın doğum gününü kutladı. Abdurahman Arvasi Yurdunda misafir edilen Betül Keskin’in doğum günü olması nedeniyle ekipler pasta alıp Keskin’in kaldığı odaya giderek doğum gününü kutladı.Ekipleri elinde pastayla gören Keskin ekiplere teşekkür ederek pastayı aldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Renault Symbol
Satılık 2016 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı