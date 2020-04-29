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Aktüel

KYK’da kalan çocuklar unutulmadı

Uşak’ta çocuklarıyla birlikte karantinaya alınan vatandaşlar bu süreci çektikleri video ile paylaştı.

2020-04-29 12:01:41 -
KYK’da kalan çocuklar unutulmadı

Uşak’ta çocuklarıyla birlikte karantinaya alınan vatandaşlar bu süreci çektikleri video ile paylaştı. Bazı ebeveynler zamanlarını çocuklarıyla oyun oynayarak geçirirken kimisinin ise çocuğunun hediye oyuncaklar karşısında yaşadığı mutluluğu kayda aldığı anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.


Geçtiğimiz hafta Kosova, Almanya ve Suudi Arabistan’dan farklı günlerde gelen toplamda 424 kişi Uşak’ta Kredi ve Yurtlar Kurumu’na (KYK) bağlı Latife Hanım Kız Ögrenci Yurduna yerleştirildi. Her odada bir kişinin bulunduğu yurtta ailece Türkiye’ye dönenler ise aynı odada kalıyor. 14 günlük karantinaya alınan vatandaşlar çocuklarıyla birlikte geçirdikleri karantina süreçlerine dair videolar yayınladı. Videoda her türlü istek ve ihtiyaçlarının yurt görevlileri tarafından karşılandığını belirten vatandaşlar, çocuklara ise çeşitli hediye ve yiyecekler verildiğini anlattı. Yurtta sağlanan internet imkanıyla okula giden çocuklardan bazıları uzaktan eğitim alırken yaşları küçük olanlar ise oyun oynayarak vakitlerini geçiriyor.


Her gün sağlık kontrolünden geçen vatandaşlar hallerinden memnun olduklarını dile getirirken çektikleri videolarda minnetlerini anlattı.

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