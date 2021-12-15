KYK kredi geri ödemesi dolara mı endeksli? KYK kredi geri ödemesi nasıl hesaplanır?

KYK burs başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı uzun süredir bekleniyordu. 10 Kasım’da sona eren KYK burs kredi başvurularında sonuçları e devlet üzerinden erişime açıldı. Bu yıl KYK burs ve kredi almaya hak kazanan adaylar e devlete üzerinden taahhütnameyi onaylamak zorunda. Taahhütnameyi onaylayan adaylara KYK bursu ve kredisi ödenmekte. Peki daha önce KYK kredisi alan ve geri ödeme zamanı gelenler KYK kredi borçlarını geri ne zaman nasıl ödeyecek?

KYK öğrenim kredisi borçları nasıl hesaplanmaktadır?

Öğretim yılından önce üçer aylık) her ayın son iş günü mesai saati bitimine kadar tebligat beklemeksizin ödemekle yükümlüdür.

KYK kredisi borçları nasıl hesaplanmaktadır?

Katkı kredisi alan öğrencilerin borcu ise katkı kredilerinin verildiği tarihten itibaren öğrenim süresi bitimine kadar geçen sürede veya herhangi bir sebeple kredisinin kesildiği tarihe kadar; öğrenci adına üniversite hesaplarına ödenen miktarlara, katkı kredisi verilen öğretim yılının ocak ayından başlamak üzere en son kredi aldığı yılın aralık ayındaki Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'ndeki (Yİ-ÜFE) artışlar uygulanarak hesaplanacak miktarın ilave edilmesi suretiyle hesaplanmaktadır.

KYK kredi borcu nasıl ödenir?

Öğrenim ve/veya katkı kredisi alan öğrenciler, kredi alma aşamasında düzenledikleri “Burs/Kredi Taahhütnamesi”nde borçlarını tebligat beklemeksizin normal öğrenim sürelerinin bitiminden itibaren iki yıl sonraki aydan başlayarak kredi aldıkları süre kadar aylık taksitler halinde ödeyeceklerini taahhüt etmektedir.

Borçlu, vadesi gelen borcunu ilgili bankanın ödeme kanallarını kullanarak yapabilir.

KYK kredi geri ödeme kaç yıl sonra yapılır?

Öğrenim ve/veya katkı kredisi alan borçlular, kredi alma aşamasında düzenledikleri “Burs/Kredi Taahhütnamesi"nde borçlarını tebligat beklemeksizin normal öğrenim sürelerinin bitiminden itibaren iki yıl sonraki aydan başlayarak kredi aldıkları süre kadar aylık taksitler halinde ödeyeceklerini taahhüt etmektedirler. Borçlular e-Devlet üzerinden Bakanlık linkine ulaşarak borç durumlarını sorgulayabilirler.

KYK kredisi bursa nasıl dönüşür?

Kredi almakta iken durumunda sonradan değişiklik olanlardan; (öncelikli burs verilecek öğrenciler) kapsamına giren öğrencilerin kredileri bu durumlarını belgelendirmek kaydıyla öğrencilerin durumunda meydana gelen değişikliği izleyen ödeme döneminden itibaren bursa dönüştürülmektedir. Bu durumda bulunan öğrencilerin dilekçe ile veya bizzat Genel Müdürlük adresine müracaat etmesi gerekmektedir.