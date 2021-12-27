KYK burs ödemesi yattı mı? KYK ekim kasım aralık burs kredisi yattı mı?

KYK bursu yattı mı? KYK kredi ücreti ne zaman yatacak? Üniversite öğrencilerinin merakla beklediği KYK burs ve öğrenim kredisi sonuçları 14 Aralık’ta e devlet üzerinden açıklandı. KYK burs ve kredisini almaya hak kazanan öğrenciler 2021 2022 KYK burs ve KYK öğrenim kredisi ücretlerinin ne zaman hesaplara yatırılacağı merak ediliyor. Peki KYK bursu ne zaman yatacak? 2021 KYK kredi ücretleri yattı mı?

KYK burs kredi ücreti ne zaman yatacak?

KYK burs ve kredi ücretlerinin ne zaman hesaplara yatırılacağına ilişkin bakanlığın resmi internet sitesinde yer alan habere göre taahhütnamesini onaylayan yükseköğrenim öğrencilerinin burs ve kredi ödemeleri ay sonuna kadar hesaplarına yatırılacak. 2021 KYK Ekim, Kasım ve Aralık ayı burs ve kredi ödemeleri henüz yatmadı. Bakanlıktan yapılan açıklamada İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibarıyla (ekim) normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır ifadelerine yer verildi.

KYK burs kredisi 2022 ne kadar?

2022 KYK burs kredi ne kadar yatacak? Gerçekleştirilen son kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan 2022 yılından itibaren KYK bursunun Lisans öğrencileri için 850 TL, Yüksek Lisans öğrencileri için 1.700 TL ve doktora öğrencileri için ise 2 bin 550 lira olduğunu açıklamıştı. KYK burs ve kredi ücreti almaya hak kazanan adaylara Ekim-Kasım-Aralık olmak üzere üç aylık ücret ödenecek. Bu ücretin yeni burs ücretine göre mi eski burs ücretine göre ödeneceği ise bilinmiyor. 2021 yılında KYK burs ve kredi ücreti ödemesi lisans öğrencileri için 650 TL olarak ödeniyordu.

KYK Kredi hangi durumlarda kesilmektedir?

Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarma veya geçici olarak uzaklaştırma,

Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,

Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmeme,

Öğretim kurumunun kapatılması,

Bakanlığımıza bağlı yurtlardan “yurttan süresiz çıkarma cezası” alınması,

Kesin hükümle mahkûm olma hallerinde öğrencilerin kredisi kesilmektedir.

KYK Burs hangi durumlarda kesilmektedir?

Başarısız olma,

Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarma veya en az bir yarıyıl uzaklaştırma cezası alma,

Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,

Öğretim kurumunun kapatılması,

Bakanlığımıza bağlı yurtlardan “yurttan süresiz çıkarma cezası” alma,

Kesin hükümle mahkûm olma hallerinde öğrencilerin bursu kesilmektedir.