KYK burs kredi sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 KYK burs ve kredi sonuçları

KYK burs ve kredi sonuçları için milyonlarca öğrenci heyecanlı bir bekleyiş içerisinde. Üniversite eğitimlerinde maddi destek olmak amacıyla Kredi Yurtlar Kurumu tarafından verilen bu ücret ile öğrenciler biraz olsun maddi açıdan rahatlama şansı yakalıyor. Son günlerde yoğun olarak internet üzerinden “KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak?” şeklinde araştırmalar yapılıyor. Peki, KYK burs kredi sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK burs kredi miktarı ne kadar? İşte 2019 KYK burs ve kredi sonuçları ile ilgili detaylar…

KYK burs kredi sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK burs başvuruları 21 Ekim Pazartesi günü sona ermişti. Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) başvuruları, e-Devlet üzerinden alındı. KYK burs sonuçları hakkında şimdilik Kredi Yurtlar Kurumu'ndan yapılan bir açıklama yok. Geçen sene burs sonuçları 13 Kasım'da açıklanmıştı. Bu sene de sonuçların yine bu tarihlerde açıklanması bekleniyor.

KYK burs kredi miktarı ne kadar?

2019 yılında geçerli olan tutarlar aylık lisans öğrencileri için 500 lira, yüksek lisans öğrencileri için 1000 lira, doktora öğrencileri için ise 1500 lira.