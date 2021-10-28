KYK burs başvurusu ne zaman açıklanacak 2021 üniversite burs başvuruları ne zaman?

2021 KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak? Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından üniversite öğrencilerine yönelik verilen KYK burs başvuruları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Peki, KYK burs başvuruları ne zaman başlıyor, KYK burs ne kadar 2021?, KYK burs başvuru ekranı...

KYK burs başvuruları ne zaman başlıyor? sorusu internette üniversite öğrencileri tarafından sorgulanırken 2021 2022 KYK burs kredileri için gözler Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) çevirildi. Peki KYK başvuruları ne zaman başlayacak? KYK burs ne kadar 2021? İşte merak edilenler...

KYK burs başvurusu ne zaman açıklanacak 2021

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından DGS ek tercih sonuçlarını 27 Ekim’de açıkladı. DGS ek tercihlerinin tamamlanmasının ardından 2021 KYK burs başvurularının başlaması bekleniyor. 2021 KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak? sorusu gündem olurken, burs başvuruları tüm üniversitelerin, yatay, dikey geçiş, doktora ve yüksek lisans öğrenci işlemlerini tamamlamasın hemen ardından başlayacağı yönünde.

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu burs ve kredi başvuruları geçtiğimiz yıl 28 Ekim - 3 Kasım tarihleri arasında alınmıştı. KYK burs kredi başvuruları e devlet üzerinden yapılmakta. KYK BURS VE ÖĞRENİM KREDİSİ BAŞVURU SAYFASI TIKLAYIN

Öte yandan Yükseköğrenim VGM burs başvuruları ve yabancı uyruklu öğrenci VGM burs başvuruları ise 1-15 Kasım tarihleri arasında alınacak.

KYK bursu alacak öğrenciler kimler?

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.

Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler burstan yararlanabilmektedir. Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.

KYK bursu alamayacaklar kimler?

KYK'dan burs ya da öğrenim kredisi alan öğrenciler, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesine göre burs verilen öğrenciler hariç olmak üzere, 5102 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan öğrenciler,

Kurumdan daha önce burs veya öğrenim kredisi almış olan öğrenciler,

Öğretim kurumuna kayıt tarihi itibari ile bir öğretim yılı kaybı olan öğrenciler,

Yabancı uyruklu öğrenciler,

Polis akademisi ile askeri okul öğrencileri,

Normal öğrenim süresinden fazla ek süre öğrenim gören öğrenciler,

Yüksek lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler,

Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri,

Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler,

Burs Yönetmeliği hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrenciler burstan yararlanamazlar.