Vergi cezaları, sigorta primleri, KYK borçlarının yeniden yapılandırılmasıyla ilgili kanun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeniden yapılandırma düzenlemesine ilişkin son dakika haberi an be an takip edilirken SGK, MTV, Trafik cezaları, vergi borcu yapılandırma başvuruların ne zaman ve nasıl yapılacağı da sorgulanıyor. Peki KYK borç yapılandırma başvurusu nasıl yapılır? KYK borç yapılandırma nasıl hesaplanacak? hangi borçlara yapılandırma var?