Kuzu sac kavurma nasıl yapılır? Lokum gibi nefes sac kavurma tarifi:
Leziz bir kuzu eti hazırlamak isteyenler 'Sac kavurma nasıl yapılır?' sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, kuzu sac kavurma püf noktası nedir?
Akşam yemeği için leziz kuzu sac kavurma hazırlamak isteyenler ‘Leziz yumuşak et nasıl pişirilir?’ sorusunun cevabını araştırıyor.
Lokum gibi nefes sac kavurma tarifi:
Malzemeler:
- 1 kilo kuzu kuşbaşı
- 2 adet soğan
- 1 adet kapya biber
- 6-7 adet arpaçık soğan
- 5-6 adet sivri biber
- 2 adet domates
- 2-3 diş sarımsak
- 3 yemek kaşığı tereyağı
- Sıvı yağ
- 1 çay bardağı süt
- Tuz
- Karabiber
Kuzu sac kavurma nasıl yapılır?
Arzu ederseniz sac arzu ederseniz tava kullanabilirsiniz.
Bir miktar sıvı yağı tavaya alın, doğradığınız sarımsakları kavurun.
Ardından kuzu etini tavaya alır ve üzerine bir çay bardağı sütü ilave edin.
Karabiber ekleyip harlı ateşte eti pişirin.
Soğana ve biberleri doğrayın.
Et suyunu çekince biberleri ve domatesi ekleyin.
Bu aşamada bir miktar tereyağı ilave edebilirsiniz.
Baharatları ekleyin ve pişmeye bırakın.
Yemeği ocaktan almaya yakın arzu ederseniz maydanoz ilave edebilirsiniz.
Afiyet olsun.