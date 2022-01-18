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Yaşam Kuzgun nedir anlamı ne? Kuzgun nasıl bir kuştur?
Yaşam

Kuzgun nedir anlamı ne? Kuzgun nasıl bir kuştur?

MHP lideri Devlet Bahçeli, bir şarkısında Hazreti Adem ve Hazreti Havva’ya ‘cahil’ diyen sözde sanatçı Sezen Aksu’ya “İnançlarımıza saldıranlar art niyetlidir. O sanatçıya diyorum ki serçeysen serçeliğini bil, sakın kuzgunluğa heves etme." ifadelerini kullandı. Peki kuzgun nedir? Kuzgun kuşu nedir? Kuzgun anlamı nedir?

Yeniakit Publisher
2022-01-18 11:12:00 - 2022-01-18 11:12:28
Kuzgun nedir anlamı ne? Kuzgun nasıl bir kuştur?

Birçok karga türüne, özellikle asıl kargadan daha küçük olan karakargaya verilen ad. Kuzgun, kargagiller familyasından Corvus cinsi bir kuş türüdür. Büyüklüğü ve simsiyah olması ile dikkat çeker. İri ve uzun gagası, baklava biçimli kuyruğu, onu uçarken tanınmasını sağlar. Vücudundaki tüm tüyler siyah, boyun altı tüyleri diktir. Yerleşik ve gezici kuşlardır. Uçarken kuyrukları kama şeklinde durur. Basit, çalı çırpıyla yaptıkları yuvalarını ağaçların ya da kayalıkların üzerine yaparlar. Sürü oluştururlar ve bir arada bulunmayı severler. Kendilerinden daha kuvvetli olan kuş türlerine saldırabilirler.

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