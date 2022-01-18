Kuzgun nedir anlamı ne? Kuzgun nasıl bir kuştur?

Birçok karga türüne, özellikle asıl kargadan daha küçük olan karakargaya verilen ad. Kuzgun, kargagiller familyasından Corvus cinsi bir kuş türüdür. Büyüklüğü ve simsiyah olması ile dikkat çeker. İri ve uzun gagası, baklava biçimli kuyruğu, onu uçarken tanınmasını sağlar. Vücudundaki tüm tüyler siyah, boyun altı tüyleri diktir. Yerleşik ve gezici kuşlardır. Uçarken kuyrukları kama şeklinde durur. Basit, çalı çırpıyla yaptıkları yuvalarını ağaçların ya da kayalıkların üzerine yaparlar. Sürü oluştururlar ve bir arada bulunmayı severler. Kendilerinden daha kuvvetli olan kuş türlerine saldırabilirler.