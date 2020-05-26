Kuzey Marmara Otoyolu’nda tır şarampole uçtu: 1 yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu’nda boş sandık yüklü tır şarampole uçtu. Kendi imkanlarıyla sürücü kabininden çıkan şoför, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Reşadiye Kavşağı’nda meydana geldi. Uğur Bayır yönetimindeki 34 DF 6528 plakalı tır, belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Yolun sağ tarafında bulunan bariyerleri aşarak şarampole uçan tır ters dönerken, kazaya şahit olan yoldaki diğer sürücüler araçlarından inerek sürücüye ulaşmaya çalıştı. Ters dönen araçtan kendi imkanlarıyla çıkmayı başaran sürücüyü kaza yerine gelen itfaiye ekipleri yukarıya çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yapılan ilk müdahalenin ardından Ümraniye Devlet Hastanesine götürülen Bayır’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ve jandarma ekipleri kazanın nasıl meydana geldiğini araştırıyor.