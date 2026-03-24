Kuzey Marmara Otoyolunda otomobil takla attı: 2 yaralı

Kaza, saat 00.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Kurnaköy gişeleri Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, D.Ç. idaresindeki 34 PAB 427 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu gişelerin beton bariyerlerine hızla çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil, yol üzerinde takla atarak durabildi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan sürücü D.Ç. ve yanındaki yolcu için itfaiye ekipleri zamanla yarıştı.

Olay yerine ulaşan ekiplerin titiz çalışması sonucu yaralılar sıkıştıkları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle Ankara istikametinde bir süre kontrollü sağlanan trafik, aracın çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından normale döndü. Jandarma ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.