Kuzey Marmara Otoyolu'nda korku dolu anlar! Tır zikzak çizdi

Olay, saat 17.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Kurtköy mevkisinde yaşandı. Gişelerden çıktıktan sonra yola devam eden yabancı plakalı TIR, bir anda zikzak çizmeye başladı. Sürücünün kontrolsüz manevraları trafiği tehlikeye soktu.

YÜKLER YOLA SAVRULDU

Şoförün tehlikeli seyri sırasında TIR'ın dorsesinde yüklü olan malzemeler yola saçıldı. Otoyolun çeşitli noktalarına yayılan yükler, hem kendisi hem de diğer araçlar için büyük risk oluşturdu.

SÜRÜCÜLER ÖNÜNÜ KESTİ

Olayın farkına varan diğer sürücüler, TIR’ı daha fazla ilerlemeden durdurmak için harekete geçti. Hızla ilerleyen aracı sıkıştıran sürücüler, TIR’ın önünü keserek durmasını sağladı. TIR şoförüne ise olay yerinde tepki gösterildi.

CEP TELEFONUYLA KAYDEDİLDİ

Yaşananlar, aynı istikamette seyreden bir başka aracın içinden cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde TIR’ın savrularak gidişi ve ardından yola saçılan yükler açıkça görülüyor.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

TIR sürücüsünün alkollü mü olduğu ya da sağlık sorunu yaşayıp yaşamadığı henüz açıklanmazken, polis ekiplerinin olaya ilişkin soruşturma başlattığı bildirildi. TIR ve yola saçılan yüklerin otoyoldan kaldırılması için ekipler kısa sürede harekete geçti.