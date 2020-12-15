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Aktüel Kuzey Makedonyalı Türk Milletvekili İbrahim, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Aktüel

Kuzey Makedonyalı Türk Milletvekili İbrahim, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-15 12:08:32 -
Kuzey Makedonyalı Türk Milletvekili İbrahim, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

ÜSKÜP (AA) - Kuzey Makedonya'daki Türk Hareket Partisi (THP) Genel Başkanı ve Milletvekili Enes İbrahim, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirinden fotoğraflar hakkında bilgi alan İbrahim, "haber" kategorisinde Onur Çoban'ın "Ermenistan'ın Gence saldırısı" başlıklı fotoğrafı için oy kullandı.

"Yaşam" kategorisinde ise Muhammed Said'in "Ateşkesin gölgesinde uçurtma etkinliği" fotoğrafını seçen İbrahim, "spor" kategorisinde de Erçin Ertürk'ün "Evde antrenman" fotoğrafına oy verdi.

"Haber" kategorisinde seçtiği fotoğraf hakkında değerlendirmelerde bulunan İbrahim, eylül ayında Ermenistan'ın ateşkesi ihlal etmesiyle yaşanan gerilim ve Azerbaycan'ın kendi topraklarını yeniden kazanması doğrultusunda atılan adımlarla başarıya ulaştığını belirterek, "Maalesef Ermenistan tarafından sivil halkın da katledildiğini görmekteyiz. Türk tarihi içinde önemli bir şehir olan Gence'ye saldırıyı gerek partimiz gerekse ülkede yaşayan Türk toplumu ve Türk dünyasının kınadığını bilmekteyiz." dedi.

Savaşlarda sivillerin ölmemesi ve tarihi eserlerin yok edilmemesi gerektiğini dile getiren İbrahim, savaşın da kendine göre kuralları olduğuna dikkati çekti.

İbrahim, "Bu bağlamda özellikle savaş suçu işleyen Ermenistan yönetiminin de en kısa zamanda adaletin önünde hesap vermesi gerektiğini düşünüyorum. Çok şükür artık 30 yıldan sonraki işgal edilmiş topraklarımız Azerbaycan yönetimine geçmiştir. Artık Karabağ Azerbaycan'dır, Azerbaycan Karabağ'dır." ifadelerini kullandı.

"Yaşam" kategorisinde seçtiği fotoğrafın etkileyici olduğunu kaydeden İbrahim, savaşlardan en fazla çocuklar ve kadınların etkilendiğini belirtti.

İbrahim, "spor" kategorisindeki fotoğraf hakkında ise 2020'de gerek ülke gerekse dünya çapında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sağlık ve sosyo ekonomik sorunlar meydana geldiğine dikkati çekti.

Alınan tedbirler doğrultusunda sokağa çıkma yasağı uygulandığını anımsatan İbrahim, "Evde otururken spor yapmamız doğru bir yaklaşımdır. Şartlar ne olursa olsun spordan vazgeçmememiz gerekmektedir." diye konuştu.

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