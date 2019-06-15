Kuzey Makedonya'da minik judoculardan 12 madalya Yıldızlar Judo Balkan Şampiyonası'nın ilk gününde milli sporcular 12 madalya elde etti



İSTANBUL (AA) - Kuzey Makedonya'da düzenlenen Yıldızlar Judo Balkan Şampiyonası'nda milli sporcular, 12 madalya kazandı. Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamada, başkent Üsküp'teki şampiyonanın ilk gününde tatamiye çıkan milli judocuların, 5 altın, 2 gümüş ve 5 bronz elde ettiği belirtildi. Türkiye'nin ülke sıralamasında ise ilk günü birinci sırada tamamladığı kaydedildi. Yıldızlar Judo Balkan Şampiyonası yarın yapılacak ikinci gün müsabakalarıyla sona erecek.

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