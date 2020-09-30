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Aktüel Kuzey Makedonya’da Kovid-19 salgınında bisiklet sürmenin önemine dikkat çekildi
Aktüel

Kuzey Makedonya’da Kovid-19 salgınında bisiklet sürmenin önemine dikkat çekildi

Yeniakit Publisher
2020-09-30 23:50:13 -
Kuzey Makedonya’da Kovid-19 salgınında bisiklet sürmenin önemine dikkat çekildi

ÜSKÜP (AA) - Kuzey Makedonya'da bisikletçiler, "Yeterli Çoğunluk" adlı sivil toplum örgütü tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında gezi düzenledi.

Başkent Üsküp’te 85'inci kez düzenlenen bisiklet gezisiyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde bisiklet sürmenin önemine dikkat çekildi.

"Yeterli Çoğunluk" hareketinin ilk olarak San Francisco’da, 25 Eylül 1992'de, yaklaşık elli kadar bisikletçiyle başlattığı bu inisiyatif dünyanın 300'den fazla şehrinde genellikle her ayın son cuma günü düzenleniyor.


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