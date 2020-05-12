  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Kuzey Makedonya'da camiler yaklaşık iki ay aradan sonra cemaatle ibadete açıldı

Yeniakit Publisher
2020-05-12 15:40:11 -
Kuzey Makedonya'da camiler yaklaşık iki ay aradan sonra cemaatle ibadete açıldı

ÜSKÜP (AA) - Kuzey Makedonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle cemaatle ibadete ara verilen camiler yaklaşık iki ay aradan sonra yeniden açıldı.

Kuzey Makedonya İslam Birliğinin (Diyanet İşleri) aldığı kararla ülke genelindeki camilerde cemaatle ibadete yeniden izin verildi.

İslam Birliğinden yapılan açıklamada, ülkedeki sağlık durumunun dikkatli bir şekilde takip edildiği ve Kovid-19 vakalarının azalması ve cemaatin isteği doğrultusunda 13 müftülüğün talebi üzerine söz konusu kararın alındığı belirtildi.

Karar kapsamında maske kullanılması, camiye girmeden önce ellerin dezenfekte edilmesi ya da eldiven kullanılması, şahsi seccade getirilmesi, ibadet için mümkün mertebe cami avlularının kullanılması, sosyal mesafenin olabildiğince korunması, ibadet öncesi ve sonrasında gruplar halinde camide durulmaması, vaazların 10 dakikayı geçmemesi, abdestin evlerde alınması ve fiziki temastan kaçınılması gibi kurallara uyulması gerektiği açıklandı.

Ülkede cemaatle ibadete 17 Mart'ta ara verilmişti.

Öte yandan yaklaşık iki ay önce ilan edilen olağanüstü halin devam ettiği Kuzey Makedonya'da 19:00- 05:00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Bu doğrultuda, sadece öğle ve ikindi ile cuma namazlarının cemaatle kılınmasına izin verilecek.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkedeki Kovid-19 vaka sayısı 1674'e çıkarken, bugüne kadar 92 kişi hayatını kaybetti, 1205 kişi iyileşti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Fiat Fiorino
Satılık 2016 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı