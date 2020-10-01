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Aktüel Kuzey Makedonya ve Karadağ'da Kovid-19 gölgesinde ilk ders zili çaldı
Aktüel

Kuzey Makedonya ve Karadağ'da Kovid-19 gölgesinde ilk ders zili çaldı

Yeniakit Publisher
2020-10-01 14:24:29 -
Kuzey Makedonya ve Karadağ'da Kovid-19 gölgesinde ilk ders zili çaldı

ÜSKÜP/PODGORİCA (AA) - Balkan ülkeleri Kuzey Makedonya ve Karadağ'da yeni eğitim-öğretim yılının ilk ders zili yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını gölgesinde çaldı.

Kuzey Makedonya'da 1 Eylül'de başlaması gereken ancak salgın nedeniyle 1 Ekim'e ertelenen yeni eğitim-öğretim yılında, 1, 2 ve 3. sınıflar derslerini okullarda, diğer sınıflar ise online olarak takip edecek.

Eğitimlerini okullarda takip edecek öğrenciler, maske, sosyal mesafe ve hijyen gibi salgın tedbirlerine uymak zorunda olacak.

Kuzey Makedonya Başbakanı Zoran Zaev ile Eğitim ve Bilim Bakanı Mila Carovska, başkent Üsküp'teki Yan Amos Komenski İlkokulu'nu ziyaret ederek, öğrencilere başarı diledi.

Zaev, bu eğitim-öğretim yılının salgın nedeniyle geçmiştekilerle aynı olmayacağını belirterek, herkesin tedbirlere uyması gerektiğini ve tedbirlere uyulduğunda bu yılın daha kolay atlatılabileceğini söyledi.

Carovska da bu yılın beklenenden farklı, zor ancak ilginç bir yıl olacağını kaydederek, bu zorluğu atlatıp bu gibi durumlarda da başarılı bir eğitim yılı organize etmeyi başardıklarını göstereceklerini ifade etti.

Kuzey Makedonya'da bugüne kadar 17 bin 977 kişiye virüs bulaşırken, 739 kişi de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Ülkede halen 2 bin 279 aktif Kovid-19 vakası bulunuyor.

- Karadağ'da da ders zili çaldı

Karadağ'daki okullarda da alınan Kovid-19 tedbirleri gölgesinde eğitime başlandı.

Sınıflardaki öğrenci sayısı 15 ile sınırlandırılırken, salgının yayılmasını önlemek amacıyla maske takma zorunluluğu getirildi.

Velilerin okula girmesi yasaklanırken, mart ayından beri online olarak eğitim alan öğrenciler ise sınıflarda yeniden buluşmanın sevincini yaşadı.

Karadağ'da 1. sınıftan 6. sınıfa kadar olan öğrencilerin okulda eğitim alacağı, 7. sınıf ve üzerindekilerin ise online olarak eğitime devam edeceği bildirildi.

Eğitim Bakanlığının kararıyla dersler 30 dakika ile sınırlandırılırken, ilkokullarda günde 4 ders, liselerde ise en fazla 6 ders yapılmasına izin verildi.

Karadağ'da salgının başından beri 10 bin 772 kişiye Kovid-19 bulaşırken, 169 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Ülkede halen 3 bin 411 aktif vaka bulunuyor.

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