Kuzey Makedonya Hükümeti Genel Sekreteri Zekiri AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

ÜSKÜP (AA) - Kuzey Makedonya Hükümeti Genel Sekreteri Muhamed Zekiri, Anadolu Ajansınca (AA) düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin Türkiye ve dünya gündemini etkileyen fotoğrafları arasından seçilen ve oylamaya sunulan fotoğrafları inceleyen Zekiri, "yaşam", "haber" ve "spor" kategorilerinde beğendiği fotoğrafları seçti.

"Yaşam" kategorisinde Fabio Teixeira'nın "Rio sahillerindeki astronotlar" fotoğrafını tercih eden Zekiri, "spor" kategorisinde ise Okan Çoşkun'un "Futbol özlemi" başlıklı fotoğrafı için oy verdi. Zekiri, "haber" kategorisinde de Tayfun Çoşkun'un "ABD'de doktorun koronavirüs yoğunluğu" fotoğrafını seçti.

Oy verdiği fotoğrafların 2020 yılını en iyi şekilde yansıttığını kaydeden Zekiri, "İlk fotoğraf, tüm yıl bizi etkilediğini düşündüğüm şeyi, koronavirüs kurbanlarını simgeliyor. Sporla ilgili olan da yine koronavirüsle ilişkili. Sporun her yaştan hayranları var. Yalnız şekilde boş tribünlere bakan dede ve ninenin fotoğrafı iz bıraktı." değerlendirmesinde bulundu.

Haber kategorisindeki seçimiyle ilgili de yorum yapan Zekiri, "Bu yılın kahramanları doktorlar ve sağlık çalışanlarıdır. Bu fotoğraf, yorgunluğun yanı sıra onların insanlara yardım etmek için verdiği çabayı yansıtıyor." dedi.