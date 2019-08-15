Kuzey Kutbu için korkutan çalışma! Gökten plastik yağıyor

Yeni bir çalışma, Kuzey Kutbu'nda bile karla birlikte gökten mikro plastik parçacıklarının yağdığını ortaya koydu. Bir litrede 10 binden fazla plastik parçacık buldu.

BBC'nin haberine göre, sonuçları "Science Advances" dergisinde yayınlanan çalışma, insanların nefes alırken plastik parçacıklarını da soluduğunu ortaya koydu.

Çalışmada, boyutları 5 milimetrenin altında; içerisinde lastik parçaları, vernik, boya ve muhtemelen sentetik elyaf parçalarının da yer aldığı plastik parçacıkların, doğallığı korunmuş kutup bölgesinde bile kar tanelerine karışıp yağdığı bildirildi.

"Havadan geldiği açıkça görülüyor"

Araştırma ekibinden doktor Melanie Bergmann, çalışmaları sırasında bitki selülozu ya da hayvan tüyü gibi doğal parçalar bulmayı umduklarını, ancak bunlardan başka tespit ettikleri plastik parçacıklarının, kendilerini çok şaşırttığını söyledi.

"Kardaki plastik parçalarının çoğunluğunun, havadan geldiği açıkça görülüyor." diyen Bergmann, söz konusu maddelerin, insan sağlığına zararlı olup olmadığı sorusuna henüz cevap veremediklerini belirtti.

Litrede 10 bin plastik parça

Dünyada yaygın plastik kullanımına dikkati çeken Bergmann, bu konuda önlem alınması ve alternatifler üretilmesi gibi önemli meseleler üzerinde düşünülmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Çalışmada ayrıca Almanya ve İsviçre'deki kar tanelerinin, kutup bölgelerindeki örneklere nazaran çok daha fazla plastik parçacık içerdiği, kutup bölgelerinde, litrede yaklaşık 10 bin parçacığın bulunduğu ifade edildi.

Yağmur suyunda da rastlandı

Plastik parçacıklarının kutup bölgelerine nasıl ulaştığı konusunda da çalışma yapan bilim insanları, bu parçacıkların atmosferdeki yolculuklarına ilişkin kesin bir açıklama getiremedi.

Dün de ABD'nin Colorado eyaletinden alınan yağmur suyu örneklerinin yüzde 90'ından fazlasında plastik tespit edildiği açıklanmıştı.