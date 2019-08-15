0553 313 94 23

Kuzey Kutbu için korkutan çalışma! Gökten plastik yağıyor

Yapılan bir çalışma sonucu, plastik parçacıkların, doğallığı korunmuş Kuzey kutup bölgesinde bile kar tanelerine karışıp yağdığı ortaya kondu.

15 Ağustos 2019 Perşembe 15:04
Kuzey Kutbu için korkutan çalışma! Gökten plastik yağıyor

Yeni bir çalışma, Kuzey Kutbu'nda bile karla birlikte gökten mikro plastik parçacıklarının yağdığını ortaya koydu. Bir litrede 10 binden fazla plastik parçacık buldu.

BBC'nin haberine göre, sonuçları "Science Advances" dergisinde yayınlanan çalışma, insanların nefes alırken plastik parçacıklarını da soluduğunu ortaya koydu.

Çalışmada, boyutları 5 milimetrenin altında; içerisinde lastik parçaları, vernik, boya ve muhtemelen sentetik elyaf parçalarının da yer aldığı plastik parçacıkların, doğallığı korunmuş kutup bölgesinde bile kar tanelerine karışıp yağdığı bildirildi.

"Havadan geldiği açıkça görülüyor"

Araştırma ekibinden doktor Melanie Bergmann, çalışmaları sırasında bitki selülozu ya da hayvan tüyü gibi doğal parçalar bulmayı umduklarını, ancak bunlardan başka tespit ettikleri plastik parçacıklarının, kendilerini çok şaşırttığını söyledi.

"Kardaki plastik parçalarının çoğunluğunun, havadan geldiği açıkça görülüyor." diyen Bergmann, söz konusu maddelerin, insan sağlığına zararlı olup olmadığı sorusuna henüz cevap veremediklerini belirtti.

Litrede 10 bin plastik parça

Dünyada yaygın plastik kullanımına dikkati çeken Bergmann, bu konuda önlem alınması ve alternatifler üretilmesi gibi önemli meseleler üzerinde düşünülmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Çalışmada ayrıca Almanya ve İsviçre'deki kar tanelerinin, kutup bölgelerindeki örneklere nazaran çok daha fazla plastik parçacık içerdiği, kutup bölgelerinde, litrede yaklaşık 10 bin parçacığın bulunduğu ifade edildi.

Yağmur suyunda da rastlandı

Plastik parçacıklarının kutup bölgelerine nasıl ulaştığı konusunda da çalışma yapan bilim insanları, bu parçacıkların atmosferdeki yolculuklarına ilişkin kesin bir açıklama getiremedi.

Dün de ABD'nin Colorado eyaletinden alınan yağmur suyu örneklerinin yüzde 90'ından fazlasında plastik tespit edildiği açıklanmıştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 15:04
  1. Kuzey Kutbu
  2. mikro plastik parçacıklar
  3. Science Advances
  4. Melanie Bergmann
  5. Almanya
  6. İsviçre
  7. ABD

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    sahibinden.com'da klimalara ilgi arttı
    1. sahibinden.com'da klimalara ilgi arttı
    2. Büyükşehir Belediyesi halk plajları,..
    3. Çarşamba Havalimanı temmuz ayında..
    4. İngiliz İçişleri Bakanlığı önünde..
    5. Tırla otomobil çarpıştı! Bolu'da can..
    6. Vali Canbolat gaziye sahip çıktı
    7. CHP'den 8 partiye çağrı: Gelin görüşelim
    8. Çamaşır evlerinden üç ayda bin aile..
    9. Çavuşoğlu-Ankourau ortak basın..
    10. UEFA yılın futbolcusu finalistleri..
    11. MHP İl Başkanı Kasap, Vali Epcim’i..
    12. Endonezya'dan maç izlemek için geldiler
    13. Hong Kong’da kırmızı alarm! Tanklar ve..
    14. Sosyal medyada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a..
    15. Memurların zam pazarlığında üçüncü..
    16. Kabızlığa kesin çözüm arayanlar burada..
    17. 700 gramlık ikizler yaşam mücadelesini..
    18. Aydın'da dehşet dolu anlar! Parktaki..
    19. 'BAE Suudi Arabistan'ı sırtından..
    20. Yeşilyurt Mahallesi’nde asfalt öncesi..
    21. Leonardo Jardim’den Falcao açıklaması
    22. CHP kampa giriyor
    23. Adıyamanlılar Vakfı depremzedeleri..
    24. Otomobilin çarptığı küçük çocuk can..
    25. HDP Muş İl Başkanı ve eş başkanı..
    26. Üvey babasını silahla yaraladı
    27. Yunusemre Belediyespor geleceğin..
    28. Siirt’te ayakkabısını giymeye çalışan..
    29. İstanbul'da nerede mangal yapılır?..
    30. Özel İdare’den güvenlik güçlerine araç..
    ABD'den yeni F-35 hamlesi!
    ABD'den yeni F-35 hamlesi!
    Terör sevici Canan Kaftancıoğlu’ndan Türkiye’ye ‘düşman ülke’ muamelesi
    Terör sevici Canan Kaftancıoğlu’ndan Türkiye’ye ‘düşman ülke’ muamelesi
    Kırmızı ete dudak uçuklatan zam!
    Kırmızı ete dudak uçuklatan zam!
    İstanbul Havalimanı'nı sürekli kötüleyen solculara.. Gökçek'ten dikkat çeken paylaşım
    İstanbul Havalimanı'nı sürekli kötüleyen solculara.. Gökçek'ten dikkat çeken paylaşım
    İlk kez paylaşıldı! İşte ABD'nin Türkiye'ye dayattığı 3 harita
    İlk kez paylaşıldı! İşte ABD'nin Türkiye'ye dayattığı 3 harita

    Günün Karikatürü

    15 Ağustos 2019
    Güvenlik güçlerinde 15 Ağustos teyakkuzu
    Güvenlik güçlerinde 15 Ağustos teyakkuzu
    Selahattin Demirtaş'tan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan açıklaması
    Selahattin Demirtaş'tan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan açıklaması