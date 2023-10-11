Kuzey Kore'den İsrail-Filistin açıklaması! Tarafını belli etti

Yonhap'ın haberine göre, iktidardaki İşçi Partisi Merkez Komitesinin yayın organı Rodong Sinmun'da yer alan makalede, Hamas ve İsrail arasında büyük çaplı silahlı çatışma çıktığı belirtilerek "Uluslararası toplum, çatışmanın İsrail'in Filistin halkına karşı aralıksız suç teşkil eden eylemlerinin sonucu olduğu görüşünde." değerlendirmesinde bulunuldu.

"Çözüm bağımsız Filistin devleti"

Makalede, temel çözümün "bağımsız Filistin devleti" olduğuna vurgu yapıldı.

İsrail Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı operasyon başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli mücahidler, Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti. Kassam Tugayları daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

143'ü çocuk, 105'i kadın 704 kişi hayatını kaybetti

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'da düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 143'ü çocuk, 105'i kadın olmak üzere 704 olduğunu, yaralı sayısının da 4 bini aştığını duyurmuştu.

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İsrail güçleri 7 Ekim'den bu yana Kudüs ve işgal altındaki Batı Şeria'da da 18 Filistinliyi öldürmüştü. İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Gazze'den düzenlenen saldırılarda en az 900 İsraillinin hayatını kaybettiği, 157'si ağır 2 bin 616 kişinin yaralandığı belirtilmişti.