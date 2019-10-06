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Kuzey Kore'den ABD'ye 'müzakere' resti!

Kuzey Kore, ABD tarafının düşmanca yaklaşımlarını değiştirmemesi halinde müzakere masasına tekrar oturmayacağını açıkladı.

06 Ekim 2019 Pazar 23:15
Kuzey Kore'den ABD'ye 'müzakere' resti!

Kuzey Kore'nin resmi haber ajansı KCNA'nın Dışişleri Bakanlığı açıklamasına dayandırdığı haberinde, ABD tarafının, düşmanca yaklaşımını değiştirecek tatmin edici bir adım atmadığı müddetçe Kuzey Kore'nin "bu bıkkınlık veren müzakereleri" sürdürme niyeti olmadığı belirtildi.

Açıklamada, ABD tarafının eski tutumunu sürdürdüğü, yeni bir çözüm önerisi getirmediği ve herhangi bir hazırlık yapmadan iki ülke arasındaki görüşmeleri iç politika malzemesi olarak kendi amaçları doğrultusunda suistimal ettiği suçlaması yer aldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, iki ülke arasında İsveç'teki görüşme sonrasında dün yaptığı açıklamada, "Görüşmelerimiz sonunda ABD, İsveçli ev sahibimizin 2 hafta içinde yeniden Stockholm'de görüşme davetini kabul etti." ifadelerini kullanmıştı.

Kuzey Kore Başmüzakerecisi Kim Myong Gil ise müzakere sürecinin yeniden başlamasının, ABD'nin tutumuna bağlı olduğunu kaydederek Washington'a yıl sonuna kadar süre vermişti.

Stockholm görüşmeleri

Kuzey Kore'nin nükleer silah deneme faaliyetlerinin önlenmesi amacıyla ABD ile Kuzey Kore heyetleri arasında çalışma düzeyindeki görüşmeler dün Stockholm'ün Lidingö semtindeki Villa Elfvik Strand tesislerinde, yüksek güvenlik önlemleri altında başlamıştı.

Müzakerelerin ardından Kuzey Kore Başmüzakerecisi Kim Myong Gil, "Müzakereler beklentilerimizi karşılamadı ve kesildi" açıklamasını yapmıştı.

Kim, ABD müzakere heyetinin esneklik göstermediğini, eski tutum ve görüşlerinde ısrar ettiğini belirterek "Onlar bizi hayal kırıklığına uğrattı ve müzakere masasına hiçbir şey getirmeyerek hevesimizi söndürdüler" yorumunda bulunmuştu.

Bu açıklamalara karşılık, ABD Dışişleri Bakanlığından, Kuzey Kore'nin iki ülke arasındaki müzakerelerin kesildiğine ilişkin dün yaptığı açıklamanın "görüşmenin içeriğini ya da ruhunu yansıtmadığı" ifade edilmişti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Kuzey Kore delegasyonunun yaptığı açıklamalar, 8,5 saat süren görüşmenin içeriğini ya da ruhunu yansıtmıyor. ABD, masaya yaratıcı fikirler getirdi ve Kuzey Koreli mevkidaşlarıyla iyi müzakerelerde bulundu." ifadesi yer almıştı.

Trump-Kim zirveleri

ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ilk kez 12 Haziran 2018'de Singapur'da tarihi zirvede bir araya gelmiş, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması ve kalıcı barış konusunda mutabakata varmışlardı.

İki lider, 26-27 Şubat 2019'da Vietnam'ın başkenti Hanoi'de bir kez daha görüşmüş ancak zirve beklenenden hızlı şekilde ve anlaşmasız sona ermişti.

Trump, Kim ile görüşmesine ilişkin, "Onlar yaptırımların tamamen kaldırılmasını istedi. Biz ise bunu yapmaya niyetli değildik. Bu nedenle anlaşamadık." demişti.

Vietnam'da düzenlenen ikinci zirve sonrası müzakereler durma noktasına gelmişti.

Trump ile Kim, son olarak 30 Haziran'da Kuzey ve Güney Kore arasında bulunan "silahsızlandırılmış bölge"de görüşmüş, nükleer müzakere sürecini sürdürme kararı almıştı.

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Haber Tarihi: 06 Ekim 2019 Pazar 23:15
  1. Kuzey Kore
  2. ABD

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