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Dünya Kuzey Kore ilk kez Kim Jong-un yurt dışındayken...
Dünya

Kuzey Kore ilk kez Kim Jong-un yurt dışındayken...

Yeniakit Publisher
2023-09-13 16:28:00 -
Kuzey Kore ilk kez Kim Jong-un yurt dışındayken...

Kuzey Kore, ülke lideri Kim Jong-un'un yurt dışı gezisi sırasında ilk kez balistik füze fırlattı.

Kuzey Kore, ülke lideri Kim Jong-un'un yurt dışı gezisi sırasında ilk kez balistik füze fırlattı.

Güney Kore medyasına göre Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un yokluğunda roket fırlatılması daha önce gerçekleşmemiş bir olaydı.

Medya, Kim Jong-un'un 2019 yılında Vietnam ve Rusya'ya yaptığı geziler sırasında benzer bir eylemin gerçekleşmediğine dikkat çekti.

Güney Kore Birleşme Araştırma Enstitüsü'nde kıdemli araştırmacı olan Hong Min medyaya yaptığı açıklamada, "Tarihte Kuzey Kore'nin, üst düzey lideri yurt dışındayken füze fırlattığı ilk sefer bu gibi görünüyor. Bu, liderin yokluğunda bile tam savaş hazırlığının sürdürüldüğüne dair bir güven göstergesidir." dedi.

Kim Jong-un, Kim Jong-un, 2019'dan bu yana ilk yurt dışı gezisi için Rusya'da bulunuyor. (İLKHA)
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