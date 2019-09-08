Kuzey İrlanda Almanya maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası C Grubu maçında Kuzey İrlanda ile Almanya karşı karşıya gelecek. Peki, Kuzey İrlanda Almanya maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?08 Eylül 2019 Pazar 23:16
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası C Grubu maçında Kuzey İrlanda ile Almanya karşı karşıya gelecek. Peki, Kuzey İrlanda Almanya maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
EURO 2020 Elemeleri grup maçları tüm hızıyla devam ediyor. C Grubu maçında Kuzey İrlanda ile Almanya karşı karşıya gelecek. İşte, Kuzey İrlanda Almanya maçının tüm detayları.
Kuzey İrlanda Almanya maçı hangi kanalda?
Kuzey İrlanda ile Almanya 9 Eylül Pazartesi akşamı karşı karşıya gelecek. Windsor Park'ta oynanacak mücadele TSİ 21.45'te başlayacak. Kuzey İrlanda Almanya maçı S Sport 2'den naklen yayınlanacak.
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