Kuzey İrlanda Almanya maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası C Grubu maçında Kuzey İrlanda ile Almanya karşı karşıya gelecek. Peki, Kuzey İrlanda Almanya maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası C Grubu maçında Kuzey İrlanda ile Almanya karşı karşıya gelecek. Peki, Kuzey İrlanda Almanya maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? EURO 2020 Elemeleri grup maçları tüm hızıyla devam ediyor. C Grubu maçında Kuzey İrlanda ile Almanya karşı karşıya gelecek. İşte, Kuzey İrlanda Almanya maçının tüm detayları. Kuzey İrlanda Almanya maçı hangi kanalda? Kuzey İrlanda ile Almanya 9 Eylül Pazartesi akşamı karşı karşıya gelecek. Windsor Park'ta oynanacak mücadele TSİ 21.45'te başlayacak. Kuzey İrlanda Almanya maçı S Sport 2'den naklen yayınlanacak. İşte, C Grubu puan durumu!

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