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Kuzey İrlanda Almanya maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası C Grubu maçında Kuzey İrlanda ile Almanya karşı karşıya gelecek. Peki, Kuzey İrlanda Almanya maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

08 Eylül 2019 Pazar 23:16
Kuzey İrlanda Almanya maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası C Grubu maçında Kuzey İrlanda ile Almanya karşı karşıya gelecek. Peki, Kuzey İrlanda Almanya maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

EURO 2020 Elemeleri grup maçları tüm hızıyla devam ediyor. C Grubu maçında Kuzey İrlanda ile Almanya karşı karşıya gelecek. İşte, Kuzey İrlanda Almanya maçının tüm detayları.

Kuzey İrlanda Almanya maçı hangi kanalda?

Kuzey İrlanda ile Almanya 9 Eylül Pazartesi akşamı karşı karşıya gelecek. Windsor Park'ta oynanacak mücadele TSİ 21.45'te başlayacak. Kuzey İrlanda Almanya maçı S Sport 2'den naklen yayınlanacak.

 

İşte, C Grubu puan durumu!

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Haber Tarihi: 08 Eylül 2019 Pazar 23:16
  1. Kuzey İrlanda Almanya maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
  2. Kuzey İrlanda
  3. Almanya
  4. Avrupa Futbol Şampiyonası
  5. UEFA 2020

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