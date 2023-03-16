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Gündem Kuzey Irak'ta PKK'lıları taşıyan helikopter düştü
Gündem

Kuzey Irak'ta PKK'lıları taşıyan helikopter düştü

Dün akşam saatlerinde Irak'ın kuzeyindeki Duhok yakınlarında düşen hleikopterde PKK'lıların bulunduğu öne sürüldü.

Yeniakit Publisher
2023-03-16 09:38:00 -
Kuzey Irak'ta PKK'lıları taşıyan helikopter düştü

Dün akşam saatlerinde yaşanan olayda helikopterde bulunan kişilerin tamamının öldüğü ancak helikopterin kime ait olduğunun belli olmadığı ifade edilmişti.

K24'ün haberine göre, "Kürdistan Anti Terör Birimi", dün akşam saat 20.40 sıralarında Duhok’un Çemanke nahiyesine bağlı Berkiyat köyünde düşen helikopterle ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, Kürt Bölgesel yönetimi yetkililerinin, Irak hükümeti, Uluslararası Koalisyon ve Türkiye hükümetiyle iletişime geçtiği ancak helikopterin kendilerine ait olmadığına dair yanıt aldıkları belirtildi.

Yapılan ilk incelemelerde helikopterin Eurocopter AS350 tipi olduğu ve içinde bulunan kişilerin tamamının hayatını kaybettiğinin tespit edildiği bildirildi.

Helikopterdeki kişilerin PKK mensupları olduğu belirtilen açıklamada, olayla ilgili araştırmanın devam ettiği kaydedildi.
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K24'ün edindiği bilgiye göre helikopterde 5 ila 7 kişi bulunuyordu ve helikopterin düştüğü alan, terör örgütü PKK ile Türkiye arasında yaşanan çatışmalar nedeniyle boşaltılan bir bölgenin yakınında yer alıyor.

Kaynak: K24, Mepa News

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