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Kuzey Irak'ta askeri üssümüze terör saldırısı! Bakanlık açıkladı

﻿Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde yer alan bir üs bölgemize PKK terör örgütünün provokasyonu neticesinde bir saldırı gerçekleştirildiğini duyurdu.

26 Ocak 2019 Cumartesi 17:24
Kuzey Irak'ta askeri üssümüze terör saldırısı! Bakanlık açıkladı

Milli Savunma Bakanlığınca, Irak'ın kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetlerine ait üst bölgesine PKK terör örgütü provokasyonu sonucu saldırı gerçekleştirildiği, kısmi araç ve malzeme hasarı meydana geldiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyinde yer alan bir üs bölgemize PKK terör örgütünün provokasyonu neticesinde bir saldırı gerçekleşmiştir. Saldırıda kısmi araç ve malzeme hasarı oluşmuştur. Olayla ilgili gerekli tedbirler alınmaktadır." ifadelerine yer verildi.

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Haber Tarihi: 26 Ocak 2019 Cumartesi 17:24
  1. Kuzey Irak
  2. PKK saldırısı
  3. Askeri üsse saldırı
  4. terör saldırısı
  5. Milli Savunma Bakanlığı

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  • Yunus 16 Yunus 16 16 dk önce
    HER TÜRLÜ TEKNOLOJİMİZ VAR, HAVA ÜSTÜNLÜĞÜMÜZ TARTIŞILMAZ! NASIL SOKULABİLİYORLAR? MİSLİYLE KARŞILIK VERİLİP KAMPLARI YERLEBİR EDİLMELİ.
  • ÖzkanÖzkan17 dk önce
    Artık yeter bu Piçkuruları iyice sınırları Aştı!! Yani destek veren devletler!!! O devletlere dabe vurun!!!

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