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Aktüel Kuzey Ege'de feribot seferlerine fırtına engeli
Aktüel

Kuzey Ege'de feribot seferlerine fırtına engeli

Kabatepe-Gökçeada hattında yarın yapılacak tüm seferler iptal edildi

Yeniakit Publisher
2020-11-18 15:19:18 -
Kuzey Ege'de feribot seferlerine fırtına engeli

ÇANAKKALE (AA) - Kuzey Ege'de fırtına, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

Kuzey Ege'de etkili olması beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Kabatepe-Gökçeada hattında yarın yapılacak tüm seferler iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile Adalar Hattı'nda ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, yarın Kabatepe-Gökçeada hattında, olumsuz hava şartları nedeniyle yapılması planlanan tüm seferlerin karşılıklı iptal edildiği duyuruldu.

Açıklamada, diğer güzergahlarda ulaşımın normal seyrettiği kaydedildi.

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