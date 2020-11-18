Kuzey Ege'de feribot seferlerine fırtına engeli
Kabatepe-Gökçeada hattında yarın yapılacak tüm seferler iptal edildi
ÇANAKKALE (AA) - Kuzey Ege'de fırtına, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.
Kuzey Ege'de etkili olması beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Kabatepe-Gökçeada hattında yarın yapılacak tüm seferler iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile Adalar Hattı'nda ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, yarın Kabatepe-Gökçeada hattında, olumsuz hava şartları nedeniyle yapılması planlanan tüm seferlerin karşılıklı iptal edildiği duyuruldu.
Açıklamada, diğer güzergahlarda ulaşımın normal seyrettiği kaydedildi.