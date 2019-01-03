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Kuzeninin boğazını kesti! 4 buçuk yıl boyunca saklandı

Aydın'da amcasının oğlunu av tüfeğiyle vurup boğazını kestikten sonra kayıplara karışan şahıs, jandarma tarafından 4 yıl 5 ay sonra yakalanıp tutuklandı.

03 Ocak 2019 Perşembe 19:01
Kuzeninin boğazını kesti! 4 buçuk yıl boyunca saklandı

Aydın'ın Köşk ilçesinde 2014 yılı Ağustos ayında amcasının oğlu Güven Günel'i  av tüfeğiyle vuran ve daha sonra boğazını keserek öldürmeye çalışan Ahmet Günel, 4 yıl 5 ay sonra yakalanıp, tutuklandı.

Olay, 10 Ağustos 2014'te Köşk'ün Karatepe Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan C.G. ile kardeşi M.G.'nin çocukları arasında, Köşk ilçe merkezinde katıldıkları düğün sonrasında tartışma çıktı. Daha sonra ayrılan iki grup, dönüşte Karatepe Mahallesi Kösealanı mevkisinde karşı karşıya geldi. Ayı zamanda komşu olan amca çocukları arasında çıkan kavgada M.G.'nin oğlu Ahmet Günel, amcası C.G.'in oğlu Güven Günel'i göğsünden av tüfeğiyle vurduktan sonra bıçakla boğazını kesti. Ağır yaralanan Güven Günel, kaldırıldığı hastanedeki tedavisinin ardından sağlığına kavuştu. Ancak, Güven Günel, 16 ay sonra 22 Aralık 2015'te Baklaköy Mahallesi Mezarlığı'nın yanında yürürken, arkadan gelen motosikletin çarpmasıyla yaralandı, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Evine geldiği tespit edildi

Kuzenini ağır yaralayıp dağa kaçan Ahmet Günel, tüm çabalara rağmen yakalanmadı. Köşk İlçe Jandarma Komutanlığı'nın yenilenen ekibi, yakalanmamak için devamlı yer değiştiren Ahmet Günel'i bulmak için 4 ay önce çalışmalarını yoğunlaştırdı. Şüphelinin Karatepe Mahallesi'ndeki evine gelip gittiği tespit edildi. Jandarma asayiş timleri operasyon hazırlığındayken, Karatepe Mahallesi'nden ayrıldığı, Baklaköy ve Başçayır mahallerine gittiği belirlenen Ahmet Günel, yapılan çalışmayla yakalandı. Ahmet Günel'in yapılan üst aramasında, 25 gram esrar ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ahmet Günel, mahkemece tutuklandı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 03 Ocak 2019 Perşembe 19:01
  1. Aydın
  2. Köşk ilçesi
  3. Kuzeninin boğazını kesti
  4. 4 buçuk yıl sonra yakalandı
  5. Cinayet şüphelisi
  6. Ahmet Günel

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