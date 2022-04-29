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Gündem Kuyunun içine bakan bir daha baktı! Şaşkına çeviren görüntü
Gündem

Kuyunun içine bakan bir daha baktı! Şaşkına çeviren görüntü

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, havaların ısınmasıyla birlikte kış uykusundan uyanan yılanlar su kuyularında ortaya çıkmaya başladı.

Yeniakit Publisher
2022-04-29 11:04:00 -
Kuyunun içine bakan bir daha baktı! Şaşkına çeviren görüntü

 

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, havaların ısınmasıyla birlikte kış uykusundan uyanan yılanlar su kuyularında ortaya çıkmaya başladı.

Beyşehir’de bir tarlanın kenarında bulunan su kuyusunun içerisinde görülen yılanlar görenlerin ilgisini çekti. Yılanları görüp izlemek için su kuyusuna gelen çiftçi Bilal Yağar, “Burası pancar tarlarımızın yanı, bizim Zeyve kuyumuz. Yılanları çok güzel olur. Böyle gelir seyrederiz. Çoğu fotoğraf çeker. Biz 8-10 tanesini görürüz ama çok daha fazla var. Gelir böyle bakar seyrederiz, zehirli değil herhalde, sokanı hiç görmedik. Kır yılanı deriz” diye konuştu.

Su kuyusundaki taşlar arasına gizlenen yılanların özellikle ürünlerin yetişmesinin ardından tarlalara çıktığını da vurgulayan Yağar, “Tarlaya da giriyorlar. Pancar yetişti mi içinde olurlar. Allah var, biz pek zarar vermeyiz. Burayı bölge olarak Zeyve mezarlığı derler. Yılanları görmeye bilenler gelir, fotoğraflarını çeker, ‘şu soğuk yılanı bir görelim’ derler. Adı soğuk ama kendileri gerçekten güzel hayvanlar" dedi.

 

 

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