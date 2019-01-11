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Kuyumcunun 'bacım' dediği çarşaflı adamlar soyguncu çıktı

Manisa'nın Yunesemre ilçesinde, çarşaf giyerek kadın kılığında kuyumcuyu soymaya çalışan iki şahıs, kuyumcunun sopalı tepkisi sonrası olay yerinden kaçarak izlerini kaybettirdi.

11 Ocak 2019 Cuma 16:36
Kuyumcunun 'bacım' dediği çarşaflı adamlar soyguncu çıktı

Manisa'da çarşaf giyerek kadın kılığında girdikleri kuyumcu dükkanını soymaya çalışan silahlı iki şahıs, kuyumcunun sopalı tepkisiyle karşılaşınca arkalarına bakmadan kaçtı. Mahalle sakinlerinin de kovaladığı 'çarşaflı hırsızlar' kaçarak izlerini kaybettirdi.

Manisa'da çarşaf giyerek kadın kılığında girdikleri kuyumcu dükkanını soymaya çalışan silahlı iki şahıs, kuyumcunun sopalı tepkisiyle karşılaşınca arkalarına bakmadan kaçtı. Mahalle sakinlerinin de kovaladığı 'çarşaflı hırsızlar' kaçarak izlerini kaybettirirken o anlar iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

İzlerini kaybettirdiler

Olay, Manisa'nın Yunusemre ilçesi 50. Yıl Mahallesi Horozköy Caddesi üzerinde bulunan kuyumcu dükkanında meydana geldi. Dükkanın önüne çarşaf giyerek kadın kılığında gelen iki adam, bir süre keşif yaptıkları dükkana girdi. Yüzükleri inceleyen hırsızlar, şüpheli hareketleriyle dükkan sahibinin dikkatini çekti. Gizledikleri tabanca ve havalı tüfeği çıkaran iki hırsız, kuyumcuya saldırmaya başladı. Başına tabancanın kabzasıyla darbe alan kuyumcu yerden aldığı sopayla hırsızlara direndi. Sert kayaya denk gelerek neye uğradığına şaşıran hırsızlar, soymaya kalkıştıkları kuyumcudan koşarak kaçtı. Kuyumcu Alaattin Yavuz ve mahalle sakinleri 2 hırsızı uzun süre kovaladı. Kaçan hırsızlar izlerini kaybettirdi. Polisin olayla ilgili incelemeleri sürüyor.

Erkek olduklarını fark edemedi

Hırsızların yakalanarak yargı önünde hesap vermelerini isteyen kuyumcu Alaattin Yavuz yaşanan hırsızlık olayını İhlas Haber Ajansı muhabirine şöyle anlattı:

"İki çarşaflı önce dışarısını kontrol etti. Ondan sonra geldi içeriye girdiler. Erkek olduklarını fark etmedim. 'Buyurun bacım' dedim. Ondan sonra tabla yüzük çıkardım masa üzerine koydum. Yüzükleri eline takıp çıkarıyordu. Hırsızlık yapacaklarını anladım. 5 dakika sonra biri dükkan içerisinde bir o tarafa bir bu tarafa yürümeye başladı. Rahat durmuyordu. Tabanca ile uğraştığını gördüm. O anda suratıma vurdu. Sonra bir tane daha vurdu. Diğeri de iki defa vurdu. Sopa yerdeydi. Elimi uzattım. Sopayla vurdum. Denk gelmedi. İkincide sopayı attım kaçtılar. Peşlerine düştük. Petrol ofisine kadar yakalayamadık. 500 lira zararım oldu. Beşinci defadır benim başıma geliyor. Bu sıkıntıdan dolayı da dükkanda yatıyorum. Her şey benim başıma geliyor. Bunları yakalamak lazım. Devlet sıkıştırsın, bunu meydana çıkarsın. Tek istediğim budur."

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Haber Tarihi: 11 Ocak 2019 Cuma 16:36
  1. Manisa
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