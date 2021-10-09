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Teknoloji Kuyruklu robotta hedef seri üretim
Teknoloji

Kuyruklu robotta hedef seri üretim

İzmir’de Dokuz Eylül Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü öğrencilerince tasarlanan ve TEKNOFEST 2021 ile TÜBİTAK 2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları’ndaki “Makine İmalatı ve Otomotiv” kategorisinde birinci olan kuyruklu robotun, geliştirilerek sanayi kuruluşlarında yük taşıma işlemlerinde görev yapması amaçlanıyor.

Yeniakit Publisher
2021-10-09 09:24:00 - 2021-10-09 09:24:52
Kuyruklu robotta hedef seri üretim

Sanayi kuruluşlarında yük taşıma işlemlerini otomatik gerçekleştirmeyi amaçlayan robot THEMIS, kuyruk sistemi ve denge konusundaki yeteneğiyle dikkati çekiyor.

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