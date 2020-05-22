  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Sabancı Holding 150 bin hızlı tanı kitini bakanlığa teslim etti

İDDEF, Ramazan ayında Türkiye ve Dünyada İyiliğe Dokundu

29 Mayıs'ta nerede hangi camiler açılacak?

Ticaret Bakanı Pekcan Rusya Federasyonu Enerji Bakanı Novak ile görüştü

İrfan Can Kahveci'ye İspanya'nın dev kulübünden kanca
için kalan
Aktüel

Kuyruklu bir asteroit keşfedildi

Yeniakit Publisher
2020-05-22 14:28:10 -
Kuyruklu bir asteroit keşfedildi

ANKARA (AA) - Gök bilimciler kuyruklu bir asteroit keşfetti.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Hawaii Üniversitesinin ATLAS teleskobuyla keşfedilen Truva asteroitinin, kuyruklu yıldız gibi bir kuyruğa sahip olduğunu duyurdu.

2019 LD2 adı verilen asteroitin, Jüpiter ile aynı yörüngeyi paylaştığı belirtildi.

Queen's Belfast ve Hawaii üniversitelerinde görevli gök bilimciler Alan Fitzsimmons, David Young, J.D. Armstrong ve Sidney Moss tarafından ilk kez Haziran 2019'da fark edilen asteroitin, bir yıl süren gözlemler sırasında toz ve gazdan oluşan bir kuyruk çıkardığını tespit etti.

Gök bilimciler, Jüpiter'in gözlemlenen Truva asteroitlerinin hiçbirinin böyle bir özelliğe sahip olmadığına da vurgu yaptı.

Gezegenle aynı yörüngeyi takip eden truva asteroitleri, yörünge boyunca 60 derece önde veya arkada konumlanıyor.

Dünya'nın en az bir tane truva asteroti varken, Neptün'ün onlarca, Jüpiter'in ise yüz binlerce truva asteroitine sahip olduğu ifade ediliyor.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı