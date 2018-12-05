Kuyruk sokumu ağrısı neden oluyor?

Kuyruk sokumu ağrısı, çok kesin bir hastalık tanımı gibi gözükürse de, gerçekte, birçok bölümleri ve altbölümleri bulunan, çok karmaşık ve yaygın bir hastalıktır.

Ağır yük kaldırmaktan ileri gelen zedelenmelerden başka, çok zorlu idmanlar, alışılmışın dışında durum değiştirmeler yanında, doğum anomalileri, eklem iltihapları, kemik hastalıkları, dolaşım bozuklukları da kuyruksokumu ağrısını doğurabilir ki, ayrıca psikolojik sebepleri de küçümsememek gerekir.

Çoğu defa, kuyruksokumu ağrısı çekenler, kendi teşhislerini kendileri koyarlar. Bilinen korselerden satın alırlar, kendilerine sert yatak yaparlar ve gittikleri yere yatak tahtalarını da götürürler. Bu kendi kendini tedavi girişimlerinin de yararları vardır, ama genellikle, gerçek sebebi anlamak için doktora gitmelerini engeller. Nörolojik muayene ve röntgen hemen her zaman gerçek sebebi ortaya koyar ve uygun tedaviye ancak bu yoldan başlanabilir. Ve sebep çoğunlukla kırık değil “çıkık” olarak ortaya çıkar. Halk arasında çoğunlukla kuyruksokumunda kırık olduğu düşünülen durumlar aslında çıkıktır. Çünkü düşme ile eklemler zedelenmiş, kemikler arasında gevşeklik ve çıkık gelişmiştir.



Kuyruk sokumu ağrıları omurganın en alt seviyede yerleşmiş 3 küçük naif kemikten kaynaklanır.

Özellikle oturur pozisyondan kalkarken şiddetli ağrı yapar. Bu problem özellikle yolculuk, sinema gibi uzun süre oturmak gereken yerlerde artar. Bazı hastalarda ise ilginç bir şekilde başlatıcı hiçbir sebep yoktur.

Ağrı başlayınca uzun sürer, 1-2 yıl rahatsız edebilir. Hatta daha uzun yıllar ve hayat boyu sürebilir.

Teşhis için dinamik röntgenler çekilir ve aradaki açı farkı ölçülerek enjeksiyon için karar verilir. Uygun seçilmiş hastalarda yapılacak özel enjeksiyonla % 80 başarı sağlanır. Enjeksiyondan sonraki 1-2 hafta içinde ağrı hızla geriler. Nadiren ikinci enjeksiyon gerekir.