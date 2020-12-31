  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Kuyruğundan 180 bin TL kazandılar
Ekonomi

Kuyruğundan 180 bin TL kazandılar

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın balon balığı avcılığını desteklemesi amacıyla yürürlüğe soktuğu, balon balığının kuyruğunu getiren balıkçılara 5 TL ödenmesine dair uygulama bugün itibariyle son buldu. Antalyalı balıkçılar 36 bin kuyruk getirip 1 ayda 180 bin lira kazandılar.

Yeniakit Publisher
2020-12-31 17:27:00 -
Kuyruğundan 180 bin TL kazandılar

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Balon Balığı Avcılığının Desteklenmesine Dair Tebliğ'i, Resmi Gazete'de yayımlanarak, 1 Ocak 2020 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmişti. Aralık ayının ilk haftasında başlayan uygulamayla birlikte, balon balığının kuyruğunu getiren balıkçıya adet başına 5 lira ödeneceği bilgisi sonrası, balıkçılar denize açıldı. 31 Aralık 2020'ye kadar gerçekleştirilen kuyruk alımı sonrası bugün Antalyalı balıkçıların getirdiği kuyruk sayısı açıklandı. Antalyalı balıkçılar 36 bin kuyruk getirip kısa süre içerisinde 180 bin lira kazandı.

Henüz veri girişlerinin tamamlanmadığını belirten İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Gürsel Coşkun, şu ana kadar Antalyalı Balıkçıların 3 haftalık süreçte 36 bin kuyruk sayısına ulaştığını bildirdi.

Kuyrukların alımı sonrasındaki süreçle ilgili bilgiler de veren Coşkun, "Önümüzdeki yılın ilk haftasında bununla ilgili destekleme icmalleri askısına çıkacağız. Balıkçılarımızın bizlere teslim ettiği kuyruk sayıları ve kendi isimlerinin yazılı bulunduğu listeler olacak. Balıkçılarımız herhangi bir itirazda bulunmazlarsa, yapılsa bile değerlendirildikten sonra kesin listelerin üzerlerinden il icmali oluşturup bakanlığımıza göndereceğiz. Bakanlığımız da daha sonra diğer illerden gelen icmalleri birleştirerek Ziraat Bankası aracılığıyla balıkçılarımızın hesaplarına paralarını yatırmış olacak." ifadelerini kullandı.

Kuyruklar imha edilecek

Şu ana kadar getirilen kuyrukların soğuk hava depolarında muhafaza altına aldıklarını aktaran Coşkun, bir sonraki süreçte ise kuyrukları Çevre Atık Yönetmeliği kapsamında lisanslı firmalara teslim edileceğini ardından da uygun bir şekilde imhasının gerçekleşeceğini belirtti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İsrail'den Türkiye açıklaması: Bazı işaretler...
Dünya

İsrail'den Türkiye açıklaması: Bazı işaretler...

İsrail'in Ankara'da görev yapan diplomatı Roey Gilad, Türkiye ile olan ilişkilerine dair bir açıklamada bulundu.
İçişleri Bakanlığı'ndan Cuma Namazı kararı
Gündem

İçişleri Bakanlığı'ndan Cuma Namazı kararı

İçişleri Bakanlığı, yarın cuma namazına gitmek isteyen vatandaşlar, araç kullanmamak şartıyla ikametlerine en yakın camiye gidip gelebileceğ..
Ateş Kara koronavirüs aşılarının riskini böyle anlattı
Sağlık

Ateş Kara koronavirüs aşılarının riskini böyle anlattı

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, aşılarının güvenliğine ilişkin yaptığı açıklamada aşıların otomobile binip bir yere gide..
Satılık 2017 model Audi
Satılık 2017 model Audi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay