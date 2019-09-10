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Kuymak nasıl yapılır? Kuymak tarifi!

Karadeniz Bölgesi'nin geleneksel lezzetlerinden olan kuymağı evlerinizde de hazırlayabilirsiniz. İşte, merak ettiğiniz "Kuymak nasıl yapılır?" sorusunun cevabı...

10 Eylül 2019 Salı 21:40
Kuymak nasıl yapılır? Kuymak tarifi!

Karadeniz Bölgesi'nin geleneksel lezzetlerinden olan kuymağı evlerinizde de hazırlayabilirsiniz. İşte, merak ettiğiniz "Kuymak nasıl yapılır?" sorusunun cevabı...

Karadeniz Bölgesi'nde yöre yöre değişen en lezzetli tariflerin başında gelir kuymak... Mısır unu ve peynirle hazırlanan bu yemeğe kimi yerde kuymak kimi yerde mıhlama kimi yerde ise yağlaç denir. Bu lezzetli yemek Erzurum ve Azerbaycan'da da meşhurdur.

Kuymak nasıl yapılır?

Malzemeler:

  • 4 yemek kaşığı mısır unu
  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 2 su bardağı su
  • 1 kase kuymak peyniri / imansız peynir
  • Tuz

Öncelikle bir tavanın içerisine tereyağını alın ve kızdırın.

Yağın içerisine mısır unu ve tuzu ekleyip kavurun.

Mısır ununun rengi dönünce tavaya suyu ilave edin.

Kuymağın topaklanmaması için sürekli olarak karıştırmanız önemli.

Kısık ateşte 6-7 dakika kuymağı pişirin.

Suyunu çekmeye başlayınca tavaya peyniri ekleyin ve karıştırın.

Peynir eridiğinde kuymağınız hazırdır demektir.

Kuymağı sıcak olarak servis etmeniz önemli.

Afiyet olsun.

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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 21:40
  1. Erzurum
  2. Kuymak nasıl yapılır?
  3. Kuymak tarifi!
  4. mıhlama
  5. mıhlama tarifi
  6. Tarif

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