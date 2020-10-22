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Aktüel Kuveyt'in Ankara Büyükelçisi Al-Zawawi, çalışmalarından dolayı Türk Kızılayı kutladı
Aktüel

Kuveyt'in Ankara Büyükelçisi Al-Zawawi, çalışmalarından dolayı Türk Kızılayı kutladı

Yeniakit Publisher
2020-10-22 18:12:12 -
Kuveyt'in Ankara Büyükelçisi Al-Zawawi, çalışmalarından dolayı Türk Kızılayı kutladı

ANKARA (AA) - Kuveyt'in Ankara Büyükelçisi Ghassan Al-Zawawi, Türk Kızılayın insani yardım alanındaki çalışmaları ve Kuveyt Kızılayı ile olan iş birliğini takdir ettiğini bildirdi.

Büyükelçilikten yapılan açıklamaya göre, Al-Zawawi, Türk Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan'ı makamında kabul etti.

Altan, Al-Zawawi'ye Türk Kızılayın Türkiye'de ve dünyada yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi verdi.

İkili, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) koşullarında iki ülke Kızılayı arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi ve yapılacak yardım konularını ele aldı.

Büyükelçi Al-Zawawi, Türk Kızılayın yürüttüğü insani yardım faaliyetleri ile iki ülke Kızılayı arasındaki iş birliğini takdir ettiğini belirtti.

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