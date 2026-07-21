Kuveyt ve Bahreyn ağır saldırı altında
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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ABD’nin İran’a yönelik yeni saldırı dalgası başlattığını duyurmasının ardından Körfez’de tansiyon yeniden yükseldi. Kuveyt ve Bahreyn, İran’dan fırlatıldığı belirtilen füze ve insansız hava araçlarına karşı hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini açıkladı.
Kuveyt ordusu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ülkenin İran’dan atılan füze ve İHA’larla hedef alındığını bildirdi.
Açıklamada, söz konusu tehditlerin önlenmesi amacıyla hava savunma sistemlerinin aktif hale getirildiği belirtildi.
Kuveyt ordusunun ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, İran'ın Kuveyt'i füze ve İHA'larla hedef aldığı belirtildi.
Açıklamada, İran'dan fırlatılan füze ve İHA'ların önlenmesi amacıyla hava savunma sistemlerinin devreye girdiği kaydedildi.
Ülkede duyulabilecek patlama seslerinin, hava savunma sistemlerinin söz konusu tehditleri önlemeye yönelik faaliyetlerinden kaynaklandığı ifade edilen açıklamada, halktan yetkili makamların güvenlik talimatlarına uymaları istendi.
Bahreyn Savunma Kuvvetleri de hava savunma sistemlerinin, İran'dan gelen bir dizi hava saldırısını engellediğini açıkladı.
İran, ABD'nin saldırılarına misilleme olarak, bir haftayı aşkın bir süredir Körfez ülkelerine füze ve İHA'larla saldırılar düzenliyor.