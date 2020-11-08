Kuveyt ve BAE'de Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı
İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları Kuveyt'te 811'e, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 514'e yükseldi.
Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 538 kişinin enfekte olduğu 687 kişinin iyileştiği kaydedildi.
Açıklamada, ölü sayısının 811'e vakaların 131 bin 743'e, iyileşenlerin 122 bin 576'ya yükseldiği aktarıldı.
- BAE
BAE Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, virüs nedeniyle 4 kişinin hayatını kaybettiği, 1111 kişinin enfekte olduğu, 683 kişinin iyileştiği belirtildi.
Açıklamada, ölü sayısının 514'e, vakaların 142 bin 143'e, iyileşenlerin 138 bin 291'e çıktığı ifade edildi.