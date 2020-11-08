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Aktüel Kuveyt ve BAE'de Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı
Aktüel

Kuveyt ve BAE'de Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

Yeniakit Publisher
2020-11-08 17:01:09 -
Kuveyt ve BAE'de Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları Kuveyt'te 811'e, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 514'e yükseldi.

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 538 kişinin enfekte olduğu 687 kişinin iyileştiği kaydedildi.

Açıklamada, ölü sayısının 811'e vakaların 131 bin 743'e, iyileşenlerin 122 bin 576'ya yükseldiği aktarıldı.

- BAE

BAE Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, virüs nedeniyle 4 kişinin hayatını kaybettiği, 1111 kişinin enfekte olduğu, 683 kişinin iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, ölü sayısının 514'e, vakaların 142 bin 143'e, iyileşenlerin 138 bin 291'e çıktığı ifade edildi.

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